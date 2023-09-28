Некоторые студенты могут уехать за границу: кто и как это может сделать

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Мужчины не могут уезжать за границу, однако есть определенные исключения.

Правила общей мобилизации студентов могут измениться. Выехать за границу смогут те соискатели образования, у которых есть необходимые документы, подтверждающие факт обучения в иностранных вузах, но все соискатели второго образования, которым исполнилось более 30 лет, подлежат призыву.

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Кто может уехать за границу

Часть военнообязанных студентов, которые учатся в зарубежных вузах, могут выехать за пределы Украины во время военного положения. Для продолжения обучения в иностранном вузе при пересечении границы работникам ГНСУ следует предоставить следующие документы, подтверждающие законность выезда из Украины:

студенческий билет;

соответствующее приглашение на обучение в иностранном вузе;

справки, подтверждающие факт обучения в вузе за границей;

вид на жительство.

Все документы должны быть переведены на украинский язык и заверены подписями переводчика и нотариуса.

Кого могут мобилизовать

Кабмин предложил внести изменения в закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", предусматривающие ограничение отсрочки от мобилизации для студентов, получающих второе высшее образование.

Согласно предложенным изменениям, отсрочку от мобилизации будут получать те, кто учится по дневной или дуальной формам по уровню образования, который выше ранее получен, и начали обучение не позднее года достижения 30-летнего возраста.

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