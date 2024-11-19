Нужны люди, а не только оружие: в Белом доме призвали усилить мобилизацию в Украине

Украина получила значительное количество американского оружия, но ее позиция на фронте остается сложной из-за проблем с мобилизацией. В Белом доме объяснили, почему украинские военные ресурсы являются ключевым фактором на поле боя.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на интервью советника президента США Джейка Салливана для PBS News. Он подчеркнул, что Америка уже предоставила Украине танки, системы HIMARS и Patriot, а также одобрила передачу истребителей F-16.

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Человеческие ресурсы важнее новых систем вооружений

Впрочем, по его словам, ключ к успеху на фронте лежит в человеческих ресурсах, а не в отдельных видах вооружений.

Салливан объяснил, что результаты на поле боя не зависят непосредственно от предоставленных систем вооружений, поскольку решающую роль играют мобилизация и человеческие ресурсы.

Он также заявил, что предварительное предоставление определенных видов вооружений не гарантировало бы существенных изменений в военных успехах Украины.

Изменилась ли ситуация после передачи танков или истребителей? Мы считаем, что ни одна система оружия не является решающей в этой битве. Все зависит от численности сил на линии фронта,

– подытожил Салливан.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что точное количество мобилизованных мужчин объявлять неуместно, хотя человеческих ресурсов на фронте не хватает.

Он также прокомментировал новый закон о мобилизации. По его словам, некоторые его положения могут нуждаться в коррекции, если они не поддержаны обществом.