Мобилизация в Украине: как побороть страх из-за получения повестки
Источник:Стратком ВСУ
Общая мобилизация населения и военное положение в стране продолжаются. Многие украинцы боятся получить повестку, ведь ассоциируют ее с худшими возможными сценариями и немедленной отправкой на фронт.
Страх присущ людям, потому не стоит его стесняться. Почему он возникает и что следует помнить – рассказали в ВСУ.
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Что в Вооруженных Силах говорят о страхе получить повестку
Майор ВСУ Александр Мельничук и сержант ВСУ Инна Лапина в прямом эфире прокомментировали распространенный в украинском обществе страх получить повестку. По мнению Мельничука, в этом вопросе большую роль играет негативное отношение людей к государственным структурам, выполняющим определенное принуждение.
Кроме того, следует помнить, что негативные слухи и пропаганда всегда распространяются очень быстро. Ассоциация "повестка – смерть" – ошибочна.
Заметим, что часто повестки выдают только для уточнения данных или прохождения военного медицинского осмотра. На фронт не отправляют людей, не умеющих пользоваться оружием – сначала военнослужащие проходят необходимые учения.
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Что будет за отказ от повестки
- Начальник Печерского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Сергей Калугин рассказал, что может быть за отказ от повестки. Он объяснил, что сначала, если военнообязанный гражданин не хочет ставить подпись о получении повестки, ему будет озвучено повторно в присутствии свидетелей.
- Если гражданин снова откажется, тогда к нему могут применить административное или уголовное наказание. Всё зависит от того, какого типа повестку он не принял.
- Калугин констатировал, если эта повестка касается обновления военно-учетных данных — в таком случае будет применена административная ответственность и взыскание от 510 до 1700 гривен. В то же время, если военнообязанный прошел проверку данных и медкомиссию для призыва, а затем ушел от отправки в ряды ВСУ, тогда уже говорится об уголовной ответственности и лишении свободы на срок от 3 до 5 лет.