Могут ли уменьшить призывной возраст до 20 лет: Вениславский дал ответ

В сети активно обсуждают возможное уменьшение призывного возраста до 20 лет. Однако такая информация не соответствует действительности.

Об этом заявил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Он также в целом объяснил, зачем в новом законопроекте уменьшили призывной возраст до 25 лет.

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Могут ли в Украине еще уменьшить призывной возраст

Украинцев особенно беспокоит тема уменьшения призывного возраста, поэтому ее активно обсуждают в сети. В частности, актуальным вопросом является уменьшение мобилизационного возраста до 25 лет. Вениславский объяснил, что в Украине самая старая армия в Европе, ведь до этого призывной возраст был до 27 лет. Его уменьшение объясняется несколькими факторами.

Решение об уменьшении призывного возраста – это, во-первых, возвращение к здравому смыслу, который существовал раньше. Потому что призывной возраст во всем мире – от 17 – 18 до 25 лет. А во-вторых, это изменение сделано для того, чтобы молодые люди в возрасте от 25 и 27 лет на основании этого закона получили статус военнообязанных, а значит, могут быть мобилизованными в Вооруженные силы Украины. Я к такому нововведению отношусь положительно, потому что нам нужно формировать резервы армии и пополнять потери,

– пояснил Вениславский.

Он также отметил, что пока не планируют уменьшать призывной возраст до 20 лет. Вениславский объяснил, что такую возможность не обсуждают, ведь в ней нет необходимости.

В то же время некоторые из нардепов заявляют, что указ об уменьшении призывного возраста до 25 лет якобы может "перебить" новый законопроект о мобилизации, который ВР должна принять. Нардепы заявляют, что в нем говорится о призывном возрасте от 27 лет, а это может создать правовую коллизию. Впрочем, Вениславский отметил, что комитет учел это и коллизии не будет.

"Мы учли этот момент на комитете – это чисто технический вопрос, поэтому никаких накладок не случится. Когда законопроект о мобилизации будет проголосован и подписан, никаких противоречий не возникнет. Он тоже будет предусматривать призывной возраст от 18 до 25 лет", – подчеркнул нардеп.

Вениславский добавил, что новый законопроект о мобилизации могут вынести на голосование ВР уже на ближайшем пленарном заседании.

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