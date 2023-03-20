Бойцы нам все еще нужны, ведь от войны не уйти, – военнослужащий ВСУ

Враг каждый день пытается уничтожить нашу культуру, язык и наследие, поэтому армия нуждается в бойцах, которые встанут на защиту Родины. В ВСУ осуждают попытки избежать мобилизации, ведь война все равно "догонит" где угодно.

Свое мнение о попытках украинцев "убежать от войны" от войны рассказал в эксклюзивном блоге военнослужащий Вячеслав Журба. До полномасштабного вторжения он работал журналистом 24 канала, а после 24 февраля встал на защиту страны.

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Украина нуждается в добровольцах и бойцах

Некоторые военнообязанные украинцы пытаются незаконно пересечь границу во избежание мобилизации и считают, что таким образом они смогут уйти от этого. Однако за границей эта война может догнать.

Сейчас Украина защищает не только свои территории, но и является щитом всей Европы.

Если мы проигрываем, то многотысячная закаленная в боях армия зеков из России свергнет дальше, ведь почувствует в себе силу,

– пишет журналист.

Поэтому украинская армия нуждается в новых добровольцах и бойцах, которые встанут на защиту родной земли.

"Пришел ли ты в военкомат добровольно, или тебе вручили повестку где-то на остановке - для государства не имеет значения. Отношение к добровольцам и мобилизованным от официальных структур одинаково положительное", - отмечает Вячеслав Журба.

Роль добровольцев в войне