Это обо всех нас, – Зеленский рассказал, почему важна мобилизация в Украине
Источник:The Economist
Владимир Зеленский рассказал иностранным журналистам о мобилизации в Украине. Президент заверил, что говорится не только о мобилизации солдат на фронт.
Украинский лидер заверил, что речь идет о мобилизации всех сил. По словам Зеленского, альтернативы нет.
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Что сказал Зеленский о мобилизации в Украине
Иностранные журналисты написали, что, согласно опросам, решение о снижение мобилизационного возраста с нынешних 27 до 25 лет и сокращение оснований для освобождения от призыва не пользуются популярностью.
Мобилизация – это не только вопросы солдат, отправляющихся на фронт. Это касается всех нас. Это мобилизация всех сил. Это единственный способ защитить наше государство и деоккупировать нашу землю. Давайте будем честными, мы переключились на внутреннюю политику. Это выбор, который предстоит сделать украинцам,
– заявил Зеленский.
По его словам, если мы продолжим сосредотачиваться на внутренней политике, нам нужно назначать выборы.
"Изменить закон, Конституцию. Но забудьте тогда о контрнаступательных действиях и деоккупации", – заверил Зеленский.
В то же время, президент добавил, что Украина не может отказаться от своего плана победить Россию.
Самая важная профессия, которую может сделать украинец на данный момент, – быть в Украине… А для наших западных партнеров – быть с Украиной… Если у вас нет сил, то или уходите, или отойдите в сторону. Мы не отступим,
– пообещал украинский лидер.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Вечером 25 декабря 2023 года Кабмин внес в Верховную раду два проекта законов по изменениям в мобилизации. Первый касается изменений в мобилизации, второй – ужесточение ответственности за военные правонарушения.
- В конце 2023 года Госпогранслужба сообщила, что у многодетных мужчин на границе могут потребовать документы с ТЦК. Это связано с тем, что появилось очень много фиктивных документов, поэтому они нуждаются в тщательной проверке.
- Кроме того, в Киеве и области таки появились блокпосты, на которых людям будут вручать повестки Комендант Киевской области Руслан Олейник рассказал, что причина увеличения блокпостов – не усиление мобилизации. По его словам, повестки вручат, если выяснят, что человек уклоняется от призыва.