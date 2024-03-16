Возможная мобилизация заключенных: в Сухопутных войсках прокомментировали идею

В Украине обсуждают возможность мобилизации в ряды ВСУ лиц с судимостью и осужденных. Они могут быть военнообязанными, однако в вопросах мобилизации нельзя акцентировать внимание на определенной категории граждан.

Такое мнение 24 Каналу озвучил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Он подчеркнул, что мобилизация в Украине должна быть справедливой.

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Нельзя разделять по признакам

Иван Тимочко отметил, что заключенный, освобожденный, лицо, которое никогда не было в тюрьме, которое имеет украинский паспорт – ко всем нужно относиться как к гражданам Украины. Если человек был осужден, но освобожден – это стандартный призывник, которого можно призывать.

Вопрос в том, как это рассматривают. Просто распределять в воинских частях? Это обычные бойцы будут. Создавать какие-то батальоны заключенных? У нас нет заградительных отрядов. У нас не тоталитарная страна, у нас не могут тюремные батальоны образовывать или частные военные компании из заключенных. У нас этого нет,

– подчеркнул он.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ убежден, что концентрировать внимание на заключенных, госслужащих, полицейских или других группах населения – означает создавать иллюзию для граждан, что какие-то категории, социальные состояния, профессии могут воевать за них, а все остальные якобы могут отдыхать.

"Важно, чтобы мобилизация была справедливая. Справедливость мобилизации и призыва, когда каждый гражданин Украины – потенциальный призывник и потенциальный военнообязанный. Призывать не по социальному, профессиональному или политическому положению. Призывать как гражданина Украины", – подчеркнул он.

Мобилизация заключенных: главное