Зажги, и ни одна пуля не страшна: мобилизованным из Перми выдали "свечи защиты"

Над российскими мобилизованными издеваются, как только могут. Кроме того, что перед отправкой на передовую они не проходят соответствующее обучение, им дают "свечи защиты".

Об очередном зашкваре российской армии сообщили российские СМИ. Они отмечают, что мобилизованным из Пермского края выдали "свечи защиты", передает 24 Канал.

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Свеча защиты станет свечой памяти

На "инструкции" пишет, что свечу следует зажечь в бою и тогда, якобы, ни одна пуля не будет страшна. Наказ бойцам на свече, кстати, написали с ошибками.

Мобилизированные возмущены таким "обеспечением" армии.

Это п**дец какой-то, я все больше удивляюсь таким приколам. Поголовно выдали такие свечи во рту. Какой баран будет их зажигать в бою, эту свечу защиты? Как форму или берцы новые выдать, так не положены сроки, а как раздать по свече, так без проблем,

– комментирует ситуацию оккупант.

По его словам, им выдали "второсортную" форму, в то время как контрактники получили новое обмундирование.

Мобилизированным в Перми выдали "свечи защиты" / Фото росСМИ

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