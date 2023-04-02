Узнал о гибели родных на войне: в России мобилизованный взял в заложники 10 военных

Россияне все больше сталкиваются с последствиями кровавой войны против Украины. Так, один из российских мобилизованных взял в заложники военных, ведь узнал, что на войне погибли его родственники.

Как сообщают российские медиа, инцидент произошел в селе Плавна в Брянской области, пишет 24 Канал. Мобилизированный взял в заложники около 10 военных.

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В заложниках мобилизованного были офицеры

35-летний мобилизованный из Самарской области узнал о гибель на войне в Украине своих племянников, после чего взял в заложники трех офицеров и от трех до пяти мобилизованных.

Он взял военных в заложники в местном доме культуры. Мобилизированный был вооружен автоматом, также у него были гранаты, которые он угрожал применить в случае необходимости. Никаких требований мужчина не выдвигал.

Сообщается, что полиция оцепила дом культуры и нашла переговорщика. С мобилизованным попробовал договориться командир его воинской части.

Через час ему это удалось – мобилизованный отпустил заложников и сдался. Какая судьба ждет мобилизованного из Самарской области – пока не сообщается.

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