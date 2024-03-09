Ракетная опасность остается: может ли враг проводить разведку после сбития А-50
Украина достигла значительных результатов в борьбе с российским Черноморским флотом и авиационной разведывательной техникой. Однако, война продолжается и наличие вражеских ракетоносителей – прямая угроза, которая сохраняется и сейчас.
Об этом 24 Каналу сказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Угроза сохраняется даже тогда, когда ни один вражеский корабль не выходит на боевое дежурство.
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"Надо осознавать, что Черноморский флот все равно существует и убаюкивать себя победами очень опасно во время войны", – подчеркнула она.
Ситуация в море
В Азовском море оккупанты оставили одну единицу техники, которая "разоблачает надводную обстановку", говорит Гуменюк. Но в целом сбор данных у россиян рассредоточен, поскольку основного пункта, который раньше это делал, у них пока нет.
"Они не имеют возможности запустить очередной А-50, который бы предоставлял им исчерпывающую, объемную информацию. Именно поэтому мы видим, что в акватории Черного моря ни одного корабля на дежурстве нет, но они находятся в пунктах базирования и продолжают нести угрозу. Ракетоносители способны и оттуда атаковать Украину, надо помнить об этом", – подчеркнула спикер.
Противник пытается компенсировать отсутствие сбора данных беспилотниками. В зоне ответственности Сил обороны Юга, в частности, вдоль линии боевого соприкосновения, более глубоких районах Николаевщины, Одесской области, куда нацелены вражеские дроны, таких около 100.
Напомним, украинские защитники 23 февраля сбили российский самолет А-50У над Азовским морем. Это успешная операция ГУР и Воздушных сил.
Что происходит на Юге: основное
- Россияне ударили баллистикой по припортовой инфраструктуре Одесской области 6 марта, когда там находились с визитом президент Украины и премьер Греции. Сейчас работает следствие для определения типа вооружения. В общем оккупанты не прекращают терроризировать юг Украины.
- Украина перехватила инициативу в Черном море и она много чего значит. Появляется возможность навязывать свои условия ведения боевых действий.
- Силы обороны укрепляют фортификационные сооружения на правом берегу Днепра. На это влияет погода и климат.