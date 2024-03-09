Про це 24 Каналу сказала начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Загроза зберігається навіть тоді, коли жоден ворожий корабель не виходить на бойове чергування.

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"Треба усвідомлювати, що Чорноморський флот однаково існує, і заколисувати себе перемогами дуже небезпечно під час війни", – наголосила вона.

Ситуація в морі

У Азовському морі окупанти залишили одну одиницю техніки, яка "викриває надводну обстановку", каже Гуменюк. Але загалом збір даних в росіян розосереджений, оскільки основного пункту, який раніше це робив, у них наразі немає.

"Вони не мають можливості запустити черговий А-50, який би надавав їм вичерпну, об'ємну інформацію. Саме через це ми бачимо, що в акваторії Чорного моря жодного корабля на чергуванні нема, але вони перебувають у пунктах базування і продовжують нести загрозу. Ракетоносії здатні і звідти атакувати Україну, треба пам'ятати про це", – підкреслила речниця.

Противник намагається компенсувати відсутність збору даних безпілотниками. В зоні відповідальності Сил оборони Півдня, зокрема, вздовж лінії бойового зіткнення, глибших районах Миколаївщини, Одещини, куди націлені ворожі дрони, таких біля 100.

Нагадаємо, українські оборонці 23 лютого збили російський літак А-50У над Азовським морем. Це успішна операція ГУР та Повітряних сил.

Що відбувається на Півдні: основне