Провокации или мощные движения: военный эксперт оценил возможность наступления "Вагнера" из Беларуси

Президент Украины приказал Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему ОК "Север" Сергею Наеву усилить границу с Беларусью. Такое поручение глава государства сделал на Ставке 30 июня.

Но дело может быть не только в ЧВК "Вагнера". Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Отметим, что Владимир Зеленский заявлял, что ситуацию "держат на постоянном контроле".

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"Те лагеря, которые якобы в каких-то лесах Беларуси строятся для того, чтобы восстанавливался "Вагнер", перегруппировывался или приводил себя в порядок. Ссылаясь на данные лесника – не очень корректная и мощная информация", – считает Гетьман.

По словам военного эксперта, есть данные о том, что вагнеровцы якобы собирались пройти по Западу Украины в Приднестровье.

"У них давно такой бред – выйти на Львов. Кажется, что, вероятнее всего, это просто пугалки", – убежден майор запаса ВСУ.

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Поэтому усиление украинской границы с Беларусью – это не обязательно количество людей. Здесь может говориться о более тщательных и частых проверках, усилении аэроразведки или в целом разведке на том направлении.

"Потому что провокации вполне возможны. По моему личному убеждению, вагнеровцы вряд ли полезут так в таком месте через границу. Чтобы что? Выйти в Киев?" – отметил Алексей Гетьман.

Максимум 10 батальонно-тактических групп – это не та сила, которая может решить какие-либо вопросы. Кроме того, много разговоров о том, что наемников ждут в странах Африки, на Ближнем Востоке. Речь идет о контроле добычи нефти, золота и алмазов для России.

Провокация – да. А какие-то мощные движения – вряд ли. Если президент Зеленский говорит, что нужно усилить, он опирается на данные разведки. Есть чем усиливать, не снимая войска с линии фронта,

– подчеркнул ветеран российско-украинской войны.

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