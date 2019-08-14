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      Монополист Ринат Ахметов: чем владеет самый богатый украинский олигарх

      89 Читати новину українською
      Украинский олигарх Ринат Ахметов
      Украинский олигарх Ринат Ахметов / file.liga.net

      Почему олигархи вредны для общества, это, наверное, понятно. Например, там, где один человек контролирует целую отрасль, нет конкуренции, а значит присутствуют высокие цены для нас с вами, другого бизнеса и государства. И это может касаться чего-либо, скажем, от авиабилетов до электроэнергии. О том, можно ли одолеть монополию олигархов и как – читайте дальше.

      Ринат Ахметов – самый богатый украинский олигарх. Он владеет почти всем: медиа, банки, ритейл, недвижимость, заправки, добыча нефти, газа, угля, выплавка стали, сельское хозяйство, связь, страхование и тому подобное.

      Читайте также: Монополия облэнерго: как бороться и как преодолеть

      Наибольшую монополию Ахметов имеет в энергетическом холдинге. Энергетический бизнес олигарха разнообразен. Например, добыча угля, из которого на ТЭС делается ток, передается в облэнерго, а после этого доходит до потребителей – каждое из этих звеньев контролирует Ринат Ахметов.

      Монополия на уголь

      Если говорить об угле, то почти 80% всего угля в Украине добывается именно на шахтах Ахметова. Как сказала госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская в программе "Вот оно как", 35% достаточно для того, чтобы говорить, что мы имеем структурные признаки монополии.


      Почти 80% всего угля в Украине добывается именно на шахтах Ахметова

      Монополия на тепловую генерацию

      Что касается тепловой генерации, то есть тепловых электростанций, то группа Ахметова и здесь владеет более 80% всех ТЭС. Поэтому, можем сделать вывод, что это уже вторая монополия олигарха.

      Монополия на облэнерго

      Агия отметила, что всего в Украине 37 облэнерго, из них семь являются крупнейшими. И после последнего приобретения группой ДТЭК двух облэнерго, пять крупнейших принадлежат Ахметову.

      Если говорить в целом о ситуации в Украине, то облэнерго, принадлежащие группе ДТЭК, передают более 48% электроэнергии украинцам,
       подытожила Загребельская.

      Вместе с тем она добавила, что каждая облэнерго является естественной монополией, ведь в области только одна структура занимается передачей электроэнергии. Агия подчеркнула, что более 90% электроэнергии экспортируется компанией Ахметова.


      Каждая облэнерго является естественной монополией

      Что делать с монополистами

      Госуполномоченная АМКУ пояснила, что сначала нужно признать бизнес монопольным. Соответствующее решение принимает исключительно антимонопольный комитет. Ни один другой орган не уполномочен делать такие выводы. После того, как подтверждается тот факт, что компания является монополистом, дают оценку ее деятельности, в частности нарушает ли монополист конкурентное законодательство.

      Впоследствии можно обязать субъект снизить цены. Если же ведомство понимает, что "проклятие размера" существует, и корректировать его поведение нет смысла из-за масштабов предприятия. Тогда уже Антимонопольный комитет может принять решение о принудительном разделении,
      – объяснила Агия.

      О том, как чиновники "пилят" государственный бюджет через энергетику на Луганщине – читайте здесь.

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      Теги: Новости Украины Бизнес Ринат Ахметов СМИ Цены Медиа Газ Экспорт Сельское хозяйство Банки
      Источник: 24 канал
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