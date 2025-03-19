Морские дроны-матки Украины уничтожат мечты России о доминировании в морях

Беспилотные комплексы, которые до недавнего времени считались "технологией будущего", стали неотъемлемой частью современной войны. Они используются везде: на земле, в воздухе, под водой и на ее поверхности. Независимо от того, где действует дрон и какую задачу он выполняет, ему необходимы две ключевые вещи: качественное управление и возможность доставить достаточный заряд для выполнения миссии.

Оба эти требования сегодня решает оптоволокно. О его значении в завтрашнем дне я расскажу в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Почему и как мы пришли к оптоволоконным дронам

Беспилотные технологии не такие новые, как может показаться. Хотя дроны стали символом современной войны, их история уходит в далекое прошлое.

Первый безэкипажный надводный дрон был создан более 120 лет назад. В 1898 году, когда еще не существовало слово "робот", изобретатель Никола Тесла представил систему "телеавтоматики" – катер с дистанционным управлением. Он двигался благодаря электродвигателям, питавшимся от аккумуляторов, и управлялся с помощью радиосигнала, который отправлял пульт на штыковую антенну.



Дрон Теслы, 1898 год / Фото из Википедии

Тогда шла испано-американская война, и Тесла позиционировал свою лодку как средство скрытой доставки торпед. Однако его разработки так и остались экспериментальными, поскольку демонстрации происходили в закрытом бассейне. Военные так и не оценили потенциал новинки в бою.

Эта история создает параллель с нынешней войной. БПЛА оставались бы экспонатами в мастерских энтузиастов, если бы наши защитники не доказали их эффективность в реальном бою. Теперь перед инженерами возник новый горизонт – создания дронов-маток: больших беспилотных платформ, способных доставлять и координировать группы малых дронов.

Дроны-матки: что это такое и в чем их потенциал

Концепция дрона-матки – это следующий эволюционный шаг в развитии беспилотных систем. Для ее реализации нужен аппарат высокой грузоподъемности, который будет носить на себе ударные дроны, ретрансляторы и сенсоры.

Основные функции дрона-матки:

доставка ударных дронов ближе к цели;

автономное управление роями дронов;

оптимизация энергопотребления: малым дронам не нужны большие батареи, ведь они стартуют с матки уже возле цели.

Прототипы таких аппаратов уже существуют как у нас, так и у противника, однако серийное производство и полноценное боевое применение пока остаются сложной задачей.

Воздушные дроны-матки: перспективы и проблемы реализации

Чтобы дрономатка была эффективной, ей нужно иметь значительный показатель автономности. Однако текущая ситуация на фронте такова, что задачи чаще решаются обычными FPV-дронами, а в сложных материнских платформах не всегда есть потребность в принципе.

В предыдущей колонке я писал о наземной станции на шесть дронов, которую мы разрабатываем. Эту станцию можно разместить в замаскированной позиции, подключить к ней несколько БПЛА, а экипаж отвести на безопасное расстояние.

Ключевое преимущество такой станции – использование оптоволоконного соединения. В этом случае противник не сможет обнаружить сигнал средствами РЭБ. То есть станция, как и подключенные к ней дроны, будет оставаться невидимой как для радиоэлектронной разведки, так и для визуального наблюдения.

В отличие от дрономатки, чье время на боевом дежурстве ограничено ресурсом батареи, наземная станция может работать круглосуточно и в любой момент выпустить подключенные к ней дроны на вражескую группу, вышедшую на штурм.

Надводные дроны на оптоволокне: что мы можем делать уже сейчас

Оптоволоконные БПЛА используются на фронте менее полугода, впрочем, за это время прошли значительную эволюцию. Ключевым прорывом украинских разработчиков стала локализация производства катушек с оптоволокном.

Когда в 2023 году наши военные начали передавать инженерам первые захваченные вражеские образцы, стало понятно, что китайские решения по катушкам требуют серьезной доработки. В результате мы пришли к тому, что сейчас используем оптику, намотанную на украинских станках и протестированную нашими специалистами.

Другим важным улучшением стало повышение универсальности. Теперь одна и та же оптоволоконная катушка может использоваться не только на воздушных дронах, но и на наземных, надводных и подводных беспилотниках, что создает потенциал для развития дрономаток.

Тезисно о том, почему подводные дрономатки могут изменить картину войны на море.

В 2023 году украинские безэкипажные катера заставили российский флот отступить на значительное расстояние от берега, снизив интенсивность обстрелов Одессы.

В 2024 году ряд успешных спецопераций возле Крымского полуострова показал уязвимость российских кораблей перед надводными дронами.

Использование дронов-маток с оптоволоконным управлением позволит бить врага неожиданно и повысит скрытность операций.

Дрон-матка с подводными спутниками-камикадзе: почему это возможно и важно

Если оценить тенденции, в военной инженерии существует серьезный запрос на безэкипажные подводные суда. В 2022 году Boeing анонсировал завершение проекта Orca – автономного подводного беспилотника, оснащенного торпедами. Его ключевая особенность – способность долго находиться на боевом дежурстве. Это экономит ресурсы флота и защищает экипаж от потерь.

Беспилотная подлодка Orca / Фото Navy program office

Также недавно в Украине представили еще более интересную разработку – подводный беспилотник Toloka. Характеристики не разглашаются, но сам факт появления подобных проектов подчеркивает необходимость развития подводных беспилотных систем.



Дрон TLK-150 "Толока" / Фото Naval News

Соответственно, если объединить подводный дрон с оптоволоконными спутниками-камикадзе, это откроет значительные возможности.

Дрон сможет находиться под водой в "спящем режиме", пока цель не попадет в зону поражения.

Подводный носитель способен нести больше оптоволокна, чем воздушные аналоги (сейчас предел – 25 – 40 километров).

Полностью скрытая связь между маткой и спутниками при отсутствии радиоизлучения.

Дорогие сенсоры можно размещать на матке, а дешевые спутники-камикадзе использовать исключительно как носители боеприпасов.

Модульная система позволит использовать одни и те же катушки как для воздушных, так и для подводных дронов.

Дрон может выполнять боевые задачи как в акватории Днепра возле Херсона, так и патрулировать район Черного или Азовского морей. Он универсальный.

Подытоживая, напомню, что противник стремится к доминированию в Азовском и Черном морях, называя это одной из целей военной агрессии. Однако украинские подводные дроны-матки способны разрушить эти планы. Если небольшой дрон сделает большую дыру в очередном "российском военном корабле", это не просто технологическое достижение, а стратегическая победа.