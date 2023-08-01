Мы разрешений спрашивать не будем, это наше дело, – Данилов о "хлопках" в Москве и Крыму

Алексей Данилов отреагировал на участившиеся в Москве и на территории временно оккупированного Крыма "хлопки". Он предупредил российских захватчиков, что украинцы не будут давать им покоя, пока они не покинут территорию нашей страны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коллаборанты будут отвечать за все преступления, которые они совместно с путинским режимом натворили в Украине. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Украине нужна победа

Данилов заявил, что Украина не будет спрашивать ни у кого разрешения, как использовать оружие, которое она производит на своей территории. ВСУ уничтожают страну-агрессорку там, где считают нужным.

Мы разрешения ни у кого спрашивать не будем. Это наше дело – действовать так, как мы считаем необходимым. Потому что нам нужна победа. И думать, что все будет происходить только на нашей земле – так не будет,

– подчеркнул он.

Идет война символов

Данилов также поделился мыслями, почему беспилотники дважды попали именно в бизнес-центр "Москва-Сити".

Это ведь и война символов. Был крейсер "Москва". Сейчас – "Москва-Сити",

– заметил он.

По его словам, все, что связано с городом, из которого россияне принимают решение по убийствам украинцев, должно прекратить существование в том виде, в каком оно сейчас есть. Он предложил вернуть столице страны-агрессорки историческое название, которое она носила до переименования в Москву.

По данным российских СМИ, в бизнес-центре "Москва-Сити" могут располагаться сразу три министерства страны-агрессорки. А именно минэкономразвития, министерство цифрового развития и минпромторг.

Как россияне отреагировали на "хлопок" в своей столице

В ночь с 31 июля на 1 августа в Москве снова произошли взрывы. Неизвестные дроны атаковали здание бизнес-центр.

После этого в Госдуме призвали ударить по обновленному щиту монумента "Родине-матери" в Киеве. Генерал-лейтенант Андрей Гурулев также захотел атаковать Банковую.

Кремлевский приспешник Дмитрий Песков просто констатировал факт существования угрозы. А представительница МИД страны-агрессорки Мария Захарова имела наглость сравнить бизнес-центр "Москва-Сити" с башнями-близнецами Всемирного торгового центра, уничтоженными 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке во время теракта.

Украина не признавала причастности к атаке беспилотников по Москве.