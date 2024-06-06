В Москве горит Центр развития ребенка: туда ударила молния

Во время грозы в Москве в четверг, 6 июня, молния ударила по Центру развития ребенка. Из здания эвакуировали 19 детей.

По информации российских СМИ, горит кровля и мансарда по всей площади. Сообщают, что пожар удалось локализовать, передает 24 Канал.

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Что известно о пожаре в Москве

В Москве молния ударила в Центр развития ребенка "Детское посольство" на территории ВДНХ. В результате удара загорелась крыша. Из здания эвакуировали 19 детей.

На ВДНХ в Москве начался пожар: смотрите видео

Предварительно, пожар удалось локализовать на площади 110 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

Как выглядит пожар вблизи: смотрите видео

В частности, известно о том, что это не единственный удар молнии. Другой произошел в районе Свиблово. Там молния попала в детский пластмассовый велосипед. Он расплавился, а ребенок за несколько минут до инцидента отошел с мамой от велосипеда на несколько минут.

Как выглядит велосипед после удара молнии: смотрите видео

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