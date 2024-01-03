Закроют ли мост Метро в Киеве: ответ метрополитена
Источник:"РБК-Украина"
Мост Метро в Киеве, соединяющий два берега Днепра, нуждается в ремонте. В метрополитене объяснили, есть ли основания для его закрытия.
Именно по мосту Метро пролегает "красная" ветка метрополитена. Начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский рассказал, могут ли закрыть мост и в каком он состоянии.
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Что происходит на мосту Метро
Закрепленные за КП "Киевский метрополитен" конструктивные элементы эстакады метропроезда моста-метро через реку Днепр находятся в удовлетворительном техническом и работоспособном состоянии, движение электропоездов осуществляется в соответствии с установленными на предприятии графиками,
– заявил глава метрополитена.
По его словам, они обеспечивают безопасность перевозки пассажиров и движения поездов.
Следует заметить, что перед этим, в декабре 2023 года, Виктор Брагинский рассказывал, что мост Метро действительно находится в очень тяжелом состоянии и требует капитального ремонта.
"Но ничего критического со стороны метрополитена там не происходит. Сейчас объясню почему. Мы регулярно проводим обследование наших путей специальными путеизмерительными машинами. То есть это не визуальный осмотр, а осмотр с помощью спецтехники", – рассказал чиновник.
Он заверил, что на участке от станции "Днепр" до станции "Гидропарк" нет никаких изменений или отклонений от нормы.
Стоит заметить, что через мост Метро проходит часть "красной" Святошинско-Броварской ветви, поэтому на сооружении несколько станций метро.
Слухи о закрытии моста Метро
- Мост Метро был открыт в 1965 году. Через мост двигаются машины и метро. Это первое в мире арочное сооружение с большими прогонами, спроектированное на сухих стыках. В мире мало подобных мостов.
- В 2019 году мост уже ремонтировали, но в августе в КГГА заявляли, что мост Метро в аварийном состоянии, а на его перестройку нужно 500 миллионов евро.
- В декабре 2023 года председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко рассказал, что мост Метро находится в тяжелом состоянии и нуждается в капитальном ремонте. По его словам, мост могут закрыть, если будет подтверждено, что он аварийно опасен.
- Тогда же слова Витренко опроверг директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор. Он заверил, что запланированное на 2024 год выполнение работ по усилению опор моста Метро не повлияет на работу метрополитена.