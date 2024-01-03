Закроют ли мост Метро в Киеве: ответ метрополитена

Мост Метро в Киеве, соединяющий два берега Днепра, нуждается в ремонте. В метрополитене объяснили, есть ли основания для его закрытия.

Именно по мосту Метро пролегает "красная" ветка метрополитена. Начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский рассказал, могут ли закрыть мост и в каком он состоянии.

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Что происходит на мосту Метро

Закрепленные за КП "Киевский метрополитен" конструктивные элементы эстакады метропроезда моста-метро через реку Днепр находятся в удовлетворительном техническом и работоспособном состоянии, движение электропоездов осуществляется в соответствии с установленными на предприятии графиками,

– заявил глава метрополитена.

По его словам, они обеспечивают безопасность перевозки пассажиров и движения поездов.

Следует заметить, что перед этим, в декабре 2023 года, Виктор Брагинский рассказывал, что мост Метро действительно находится в очень тяжелом состоянии и требует капитального ремонта.

"Но ничего критического со стороны метрополитена там не происходит. Сейчас объясню почему. Мы регулярно проводим обследование наших путей специальными путеизмерительными машинами. То есть это не визуальный осмотр, а осмотр с помощью спецтехники", – рассказал чиновник.

Он заверил, что на участке от станции "Днепр" до станции "Гидропарк" нет никаких изменений или отклонений от нормы.

Стоит заметить, что через мост Метро проходит часть "красной" Святошинско-Броварской ветви, поэтому на сооружении несколько станций метро.

Слухи о закрытии моста Метро