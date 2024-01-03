Закроют ли мост Метро в Киеве: ответ метрополитена

3 января 2024, 15:28
Читати новину українською

Источник:

"РБК-Украина"

Мост Метро в Киеве, соединяющий два берега Днепра, нуждается в ремонте. В метрополитене объяснили, есть ли основания для его закрытия.

Именно по мосту Метро пролегает "красная" ветка метрополитена. Начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский рассказал, могут ли закрыть мост и в каком он состоянии.

Смотрите также Разрушение перегона между станциями "синей" ветви удалось предотвратить, — КГГА

Что происходит на мосту Метро

Закрепленные за КП "Киевский метрополитен" конструктивные элементы эстакады метропроезда моста-метро через реку Днепр находятся в удовлетворительном техническом и работоспособном состоянии, движение электропоездов осуществляется в соответствии с установленными на предприятии графиками,
– заявил глава метрополитена.

По его словам, они обеспечивают безопасность перевозки пассажиров и движения поездов.

Следует заметить, что перед этим, в декабре 2023 года, Виктор Брагинский рассказывал, что мост Метро действительно находится в очень тяжелом состоянии и требует капитального ремонта.

"Но ничего критического со стороны метрополитена там не происходит. Сейчас объясню почему. Мы регулярно проводим обследование наших путей специальными путеизмерительными машинами. То есть это не визуальный осмотр, а осмотр с помощью спецтехники", – рассказал чиновник.

Он заверил, что на участке от станции "Днепр" до станции "Гидропарк" нет никаких изменений или отклонений от нормы.

Стоит заметить, что через мост Метро проходит часть "красной" Святошинско-Броварской ветви, поэтому на сооружении несколько станций метро.

Слухи о закрытии моста Метро

  • Мост Метро был открыт в 1965 году. Через мост двигаются машины и метро. Это первое в мире арочное сооружение с большими прогонами, спроектированное на сухих стыках. В мире мало подобных мостов.
  • В 2019 году мост уже ремонтировали, но в августе в КГГА заявляли, что мост Метро в аварийном состоянии, а на его перестройку нужно 500 миллионов евро.
  • В декабре 2023 года председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко рассказал, что мост Метро находится в тяжелом состоянии и нуждается в капитальном ремонте. По его словам, мост могут закрыть, если будет подтверждено, что он аварийно опасен.
  • Тогда же слова Витренко опроверг директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор. Он заверил, что запланированное на 2024 год выполнение работ по усилению опор моста Метро не повлияет на работу метрополитена.

Автор: Діана Квасневська