Может ли вступить в НАТО только деоккупированная часть Украины: в МИД дали четкий ответ

Членство в Альянсе будет только при соблюдении международно признанных границ. Украина не может вступать в НАТО частями.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгения Перебейниса в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Когда Украина может рассчитывать на членство в НАТО

"Украина не может и не будет вступать (в НАТО – ред.) частями. Украина является государством, которое имеет международно признанные границы. Конечно, мы будем присоединяться к тем или иным организациям в международно признанных границах", – подчеркнул он.

По его словам, примером в вопросе евроатлантической интеграции для Украины может служить путь Финляндии и Швеции. Вариант вступления через ПДЧ не подходит для нашей страны.

"Мы в принципе переросли этот этап. Сегодня Украина с военной точки зрения готова к членству более чем некоторые другие члены", – уточнил Перебийнис.

Дипломат добавил, что есть и политические требования, которые Украина уже выполняет, приближаясь к вступлению в ЕС.

"Поэтому мы думаем, что должны рассчитывать в приближении нашего членства в НАТО не на десятилетие, а гораздо быстрее", – отметил замглавы МИД.

Все члены Альянса поддерживают членство Украины