Следом за КНДР: может ли Иран отправить свое войско против Украины

Северная Корея настолько тесно сотрудничает с Россией в военном плане, что даже, в частности, из военных из КНДР сформирован "бурятский батальон". Принять участие в войне в Украине могут и военные из Ирана, ведь он уже поставляет России "Шахеды" и баллистические ракеты.

Политолог-международник Максим Яли сказал 24 Каналу, на территории России уже работают инструкторы из Ирана. В то же время часть элит в Тегеране не довольна его сотрудничеством с Москвой, ведь геополитической выгоды от него нет.

Читайте также Войска КНДР в Украине: У Путина есть хитрый план, как их использовать

Это большой риск

В России уже находятся инструкторы из Ирана, которые обучают оккупантов использовать иранское оружие, в частности, беспилотники и баллистические ракеты.

Однако Иран до сих пор отказывается признавать свою помощь России, даже то, что поставляет "Шахеды" и ракеты. Все же вряд ли, как предположил политолог, Тегеран направит серьезный военный контингент на территорию Украины.

Иранское оружие запускается с территории России, поэтому даже небольшое количество их консультантов нет нужды размещать на территории Украины. Это большой риск, ведь их там могут убить, взять в плен, и это будет прямым доказательством участия Ирана в военной агрессии против Украины,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! Иран в неформальных беседах с официальными представителями ЕС начал признавать, что предоставляет России баллистические ракеты. В то же время у Евросоюза нет доказательств того, что Россия, получая это оружие, передает Ирану за это ядерные технологии.

Поэтому у Ирана нет необходимости идти на такой шаг. К тому же сейчас существуют огромные риски начала полномасштабной войны Ирана с Израилем.

Ответная военная помощь Тегерана Москве, в частности, баллистическими ракетами, если она существует, будет иметь крайне ограниченный характер. Ирану самому будут нужны эти ракеты.

Это может "положительно" отразиться на ситуации в Украине, потому что в таком случае иранские ракеты в меньшем количестве будут поставляться России,

– отметил Максим Яли.

Напомним, что в России сформирован "бурятский батальон", среди бойцов которого есть северокорейцы. Однако 18 бойцов из КНДР сбежали из подразделения, который расположен на расстоянии 7 километров от границы с Украиной.