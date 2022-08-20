Эрдоган может повлиять на ситуацию по ЗАЭС, – Ступак о возможном "жесте доброй воли"

Во Львове завершилась трехсторонняя встреча Владимира Зеленского, Антониу Гутерреша и Реджепа Эрдогана. Интересно, что во время переговоров территорию Украины оккупанты почти не обстреливали.

Это может быть связано с тем, что путин очень уважает президента Турции Эрдогана, как и главу КНР Си Цзиньпиня. Об этом 24 каналу сказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Института будущего Иван Ступак.

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В то же время генсек ООН Гутерреш не пользуется авторитетом у кремлевского диктатора. Вспомним, насколько мощно россияне обстреляли Киев во время предыдущего визита в Украину.

Эрдоган осознает последствия

Эрдоган может повлиять именно на вопросы Запорожской АЭС, поскольку Турция находится не так далеко от возможного эпицентра поражения, и эти радиоактивные частицы могут быть отнесены на турецкую территорию. Он заинтересован в демилитаризованной зоне вокруг АЭС,

– подчеркнул Ступак.

Конечно, Украине нужна как можно большая территория демилитаризованной зоны – 100 – 120 км. Для русских это вообще невыгодно, ведь они будут вынуждены оттянуть свои войска, сделав "очередной жест доброй воли".

"Это будет завернуто в обложку "жест дружбы и уважения между русским и турецким народами", "уважаем господина Эрдогана", "идем навстречу". Таким образом, можно разыграть", – сказал Ступак.

Ситуация на ЗАЭС: коротко

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