Нужно больше времени: может ли рекрутинг полностью заменить призыв

В Украине был подписан приказ об отмене призыва в будущем и создании в перспективе ближайших 5 лет профессионального войска на базе рекрутинга. Однако быстро этот вопрос не разрешится.

Для перехода на рекрутинг нужно менять условия, также для этого не хватает финансов. Такое мнение 24 Каналу озвучил генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

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"Потому что для рекрутинга им надо заниматься и дальше. Но быстро этот вопрос не решится. Условия надо менять. Мощности экономические, финансы у нас не те", – подчеркнул он.

"Ноу-хау не придумаем"

Игорь Романенко отметил, что есть объективные требования подготовки к ведению войны. Они требуют того, чтобы с начала такой широкомасштабной войны была осуществлена полноценная мобилизация. Нужно набирать соответствующих людей.

У нас за два года средний возраст военнослужащего поднялся с 42 до 43 лет. Теперь сравнить 25, который должен быть в пехоте, в штурмовой пехоте особенно, и 43. То есть заранее понятно, что нормально выполнять по физиологическим возможностям человека невозможно. Поэтому ноу-хау украинское мы не придумываем,

– сказал генерал-лейтенант.

По его словам, нужно сделать такие требования, чтобы не было обращений о переводе в другие роды войск и так далее.

Напомним, была информация, что в воинские части Воздушных сил ВСУ 12 января поступили телеграммы о массовом переводе большого количества личного состава в пехотные подразделения. Говорилось, что преимущественно под перевод попадают авиационные техники. Также об этом говорили военные летчики и их родные.

В Генштабе ВСУ сообщили, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, которые обслуживают самолеты, в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется. В то же время отдельные категории личного состава Воздушных Сил, как и других видов и родов ВСУ, после предварительной подготовки в учебных центрах, усиливают Сухопутные, Десантно-штурмовые войска и так далее.