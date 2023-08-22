Имеют много хлама: способна ли Россия производить новое вооружение

В сводках Генштаба ВСУ можем видеть, что наши военные активно уничтожают не только артиллерию врага, но и системы ПВО и радиолокационной борьбы. Восстанавливать запасы россиянам нелегко.

Военно-промышленный комплекс России уже далеко не так мощен, как перед полномасштабным вторжением. Однако ошибкой будет считать, что россияне не могут изготовлять совсем ничего. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

Смотрите также Чтобы Storm Shadow не били по базам в Крыму: Россия хочет уничтожить взлетно-посадочные полосы для Су-24

Может ли Россия производить новое вооружение

Для страны-агрессора все ощутимее потери на войне против Украины. Ведь пополнять их оказывается достаточно проблематично.

Если говорить такие артсистемы, как 2С19 "МСТА-С", не считая уже более новой 2С34 "Хоста", такой техники строить полноценно не могут. В них всего осталось 6 – 8 станков, высверливающих столы. Не заводов, а станков,

– заметил Петр Черник.

Кроме того, что в этих станках есть много западных деталей, россияне не могут производить конкурентно подходящие единицы.

Хотя в 2000-х годах Россия запаслась самым разным количеством оборудования. К тому же добывать к ним запчасти и особенно программное обеспечение, с каждым годом становится все труднее.

"Но не столь трудно, чтобы не решать эту проблему. В части артиллерии все будет лежать в плоскости "снятие со складов". То же касается и бронетехники", – подчеркнул военный эксперт.

Петр Черник о возможностях ВПК России: смотрите видео

"Хлама еще много"

Заметим, что россияне до сих пор могут производить 25 танков Т-90 в месяц. Больше потенциала у них нет.

Но хлама имеют невероятно много, мы это отменить не можем. Мы смеемся с Т-54, Т-55, но там серьезная пушка до 15 километров нанесения ударов,

– отметил Черник.

Как раз этих орудий в России очень много. Речь идет об установке Су-100 еще со времен Второй мировой войны, которая является самой массовой в своем роде.

Китай поставляет России вооружение: что известно