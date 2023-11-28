Способны ли россияне сбивать Storm Shadow и HIMARS: Воздушные силы объяснили возможности врага

Россия ежедневно отчитывается об уничтожении всех воздушных целей средствами ПВО. И хотя такие сообщения откровенно пропагандистские, возможность поражать украинские ракеты у врага действительно есть.

Об этом в интервью "Новинарне" рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. В то же время пресс-офицер отметил, что украинские военные находят возможности для ее прорыва.

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Что рассказал Игнат

Спикер Воздушных сил напомнил, что Россия является производителем систем ПВО и имеет деньги на их изготовление и восстановление. Кроме того, в преддверии войны агрессор активно модернизировал свою ПВО.

Благодаря этому на вооружении у России есть комплексы, способные по своим характеристикам работать против баллистических и крылатых ракет. Но украинские военные делают все возможное, чтобы украинские ракеты не встретились с российской ПВО.

Россияне могут уничтожать и перехватывать HIMARS. Они могут сбивать и крылатые ракеты Storm Shadow / SCALP, потому что это дозвуковая ракета. Но ведь мы не выпускаем эти ракеты (для того, – 24 Канал), чтобы их сбили… Есть определенные уловки, тактические приемы, которые применяют наше командование и пилоты,

– объяснил спикер Воздушных сил.

В условиях, когда агрессору приходится распылять свою противовоздушную оборону на фронтовые и тыловые нужды, часть объектов остается неприкрытой. В то же время именно на оккупированных территориях плотность вражеской ПВО самая высокая.

"Мы их неплохо прореживаем: вся лучшая российская ПВО стоит сейчас здесь (Донецкое направление, Южное направление и Крым – 24 Канал) и уничтожается нашими ракетами HARM, Storm Shadow и ATACMS", – заверил Игнат.

Украина поражает прикрытые российской ПВО объекты