Может ли сельский голова вручать повестки: как будет происходить процесс после принятия закона

Действующее законодательство возлагает на сельские и другие местные советы обязанность способствовать проведению воинского учета и мобилизации. Следовательно, возникает вопрос, какие же именно полномочия имеют сельские головы.

Новый законопроект о мобилизации, принятый пока только в первом чтении, действительно возлагает на местные власти обязанность обеспечивать этот процесс. Юрист Сергей Савинский объяснил, могут ли сельские головы вручать повестки жителям своего населенного пункта.

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"Очевидно, что теперь сельские головы осуществляют большее влияние. В то же время в законодательстве не прописано, что сельский голова выписывает и раздает повестки. Такого не предусмотрено", – объясняет Савинский.

Сельские головы будут способствовать мобилизационному процессу

Адвокат объяснил, что новый законопроект предлагает следующую схему участия местных органов самоуправления в мобилизационном процессе:

ТЦК направляет в местный орган самоуправления список военнообязанных, которые зарегистрированы в этой территориальной общине.

Местная власть подтверждает или опровергает, что эти граждане действительно у них проживают.

Работник ТЦК вместе с представителем местного совета и полицейским едут по адресам военнообязанных и вручают повестки.

"Работники сельских, поселковых и городских советов будут обеспечивать учет, чтобы четко определить, кто из военнообязанных проживает по фактическому адресу", – говорит юрист.

При этом от допускает, что процесс сотрудничества немного изменит свою форму выполнения, но отмечает, что новый законопроект не дает руководителям местных советов полномочий непосредственно раздавать повестки.

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