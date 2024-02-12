Новий законопроект про мобілізацію, ухвалений поки що тільки в першому читанні, дійсно покладає на місцеву владу обов'язок забезпечувати цей процес. Юрист Сергій Савинський пояснив, чи можуть сільські голови вручати повістки мешканцям свого населеного пункту.

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"Очевидно, що тепер сільські голови здійснюють більший вплив. Водночас в законодавстві не прописано, що сільський голова виписує та роздає повістки. Такого не передбачено", – пояснює Савинський.

Сільські голови сприятимуть мобілізаційному процесу

Адвокат пояснив, що новий законопроект пропонує наступну схему участі місцевих органів самоврядування в мобілізаційному процесі:

ТЦК надсилає до місцевого органу самоврядування список військовозобов'язаних, які зареєстровані в цій територіальній громаді.

Місцева влада підтверджує чи спростовує, що ці громадяни дійсно у них проживають.

Працівник ТЦК разом з представником місцевої ради та поліцейським їдуть за адресами військовозобов'язаних та вручають повістки.

"Працівники сільських, селищних і міських рад будуть забезпечувати облік, щоб чітко визначити, хто з військовозобов'язаних проживає за фактичною адресою", – каже юрист.

При цьому від допускає, що процес співпраці трохи змінить свою форму виконання, але наголошує, що новий законопроект не дає очільникам місцевих рад повноважень безпосередньо роздавати повістки.

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