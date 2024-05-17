Это защита: Зеленский высказался о применении западного оружия по территории России

Вопрос использования западного вооружения во время ударов по объектам на территории страны-агрессора, России, все еще актуален. Речь прежде всего о защите, ведь именно Россия начала наступление, а Украина только обороняется.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, информирует 24 Канал. По его словам, никаких запретов в применении оружия быть не может.

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Глава государства подчеркнул, что это не о наступлении украинской армии с использованием западного оружия на территории России. Зато – это о защите.

Также президент сравнил удары по России с превентивными санкциями, о которых предупредили Кремль перед полномасштабным вторжением.

Удары по объектам в России – это предупреждение. Более того, эти территории (области России, которые расположены возле государственной границы Украины) – это "серая зона", ведь россияне проводят выселение людей из приграничных областей. И причины этого, по мнению президента, понятны.

Применение западного оружия по России: главное