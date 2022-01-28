Можете не убегать, – Цимбалюк объяснил, почему украинцам не надо бояться России

Из-за заявлений об угрозе со стороны России население Украины находится в состоянии тревоги. Однако стоит понимать, что Украина стала намного сильнее, чем была в начале войны в 2014 году.

Такое мнение озвучил в эфире 24 канала журналист Роман Цимбалюк. Он отметил, что и людей, и военной техники для обороны сейчас достаточно.

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"Я не говорю, что возможность войны исключена. Я имею в виду, что наши американские партнеры и российские оккупанты немного вывели Украину из равновесия. Кто-то запаниковал. Гривна соответственно пошатнулась, потому что все массово побежали за долларом. Можете не убегать. В этом нет смысла", – сказал он.

У нас полностью работает военная вертикаль: есть командующие. Все люди на своих местах. Военных ракет достаточно,

– добавил Цимбалюк.

Экономическая и военная поддержка

Журналист считает, что Украину еще никогда так не поддерживали. Все западные страны помогают Украине и экономическая, и военная, и международно.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

"Путин убедил весь мир, что Россия – абсолютное зло. Такой военной поддержки никогда не было в нашей стране. Если бы в 2015 году во время битвы за Дебальцево нам привезли 2 тысячи противотанковых систем из Великобритании, может все было бы по-другому. Тогда у нас и своей техники было меньше", – заявил Цимбалюк.

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Население не должно паниковать

Цимбалюк считает, что властям Украины надо объяснять людям, что делать в случае любой атаки.

В Израиле никто не убегает ни в Жмеринку, ни во Львов, ни в Краков. Они знают где оружие, где бомбоубежище. И когда срабатывает тревога у каждого стоит чемодан, вода. Я не говорю, что мы должны жить по такому принципу. Но надо объяснять людям, что делать,

– сказал он.

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