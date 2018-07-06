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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Можно ли плавать сразу после еды: Супрун объяснила популярный миф

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Можно ли плавать сразу после еды
Можно ли плавать сразу после еды / 24 Канал

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, опасно ли плавание сразу после приема пищи.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Плавание сразу после еды не является более опасным для жизни, чем плавание через два часа после нее или же вообще голодным,
– заверяет и.о. главы Минздрава.

Супрун объясняет, что во время пищеварения организм направляет кровь к желудку, тем самым уменьшая кровоток к активным мышцам, но даже несмотря на это, в человеческом организме все равно достаточно крови, чтобы это не мешало ему функционировать на должном уровне.

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Однако во время активного отдыха особенности пищеварительного процесса все же учесть стоит, поскольку во время плавания или других занятий спортом пища, которая не переварилась полностью, может давать о себе знать тошнотой и неприятными ощущениями в животе.

"С такими ощущениями дискомфорта существует риск получить гораздо меньше удовольствия от активности в воде. Поэтому все же лучше подождать 1,5-2 часа", – резюмировала Ульяна Супрун.

Особое внимание она советует обратить тем, кто на пляже любит пить алкоголь.

Плавать после употребления алкоголя очень опасно! ВОЗ отмечает, что плавание в нетрезвом состоянии является одной из основных причин, которые приводят к трагическим последствиям на воде среди взрослых,
– отмечает глава Минздрава.

Как предостережение она приводит страшную статистику, согласно которой только с начала года на украинских водоемах погибли полтысячи человек, из них – 44 ребенка.

 

Теги: Новости Украины Советы Здоровье Плавание Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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