США будут проводить разведывательные полеты в Черном море и после сбыта MQ-9 Reaper
Источник:Интерфакс-Украина
Российский самолет Су-27 над акваторией Черного моря столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper, из-за чего дрон упал. Вместе с тем в США констатировали, что будут продолжать полеты в этом регионе, несмотря на произошедшее.
Как пишут СМИ, столкновение американского дрона и российского истребителя произошло в 120 километрах от временно оккупированного Крыма. Впоследствии на пресс-конференции представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что это не станет препятствием для дальнейших полетов.
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Военная авиация США будет летать над Черным морем
По словам Кирби, у российских военных вполне могла быть задача столкновением с MQ-9 Reaper дать сигнал США, что якобы следует отказаться от полетов над акваторией этого моря в Европе. Однако в таком случае план Москвы провалился, поскольку Вашингтон не намерен останавливать летательные операции, в том числе разведывательные.
Этого не произойдет (прекращение полетов – 24 Канал). Мы продолжаем летать и выполнять операции в международном воздушном пространстве над международными водами. Черное море принадлежит не одному только государству,
– констатировал Кирби.
Обратите внимание! Представитель министерства обороны США Пэт Райдер отмечал, что действия российских военных являются очень непрофессиональными и опасными.
Следует понимать, что американский дрон не нарушил никаких международных норм. Более того, он находился в международном воздушном пространстве и имел право выполнять разведывательные функции.
Посла России вызвали в Госдепартамент
- Напомним, что этот инцидент комментировал также высокопоставленный военачальник НАТО, генерал Кристофер Каволи. Он отметил, что вскоре после столкновения Су-27 с MQ-9 Reaper и падением дрона посла России в Вашингтоне вызвали в Госдепартамент США.
- Вместе с тем известно, что американские военные, руководившие БПЛА на момент столкновения с российским истребителем, вынуждены были принимать решение о его разбиении дрона. По сути, это потому, что винт беспилотника был поврежден.
- Кроме того, следует сказать, что России не удалось найти обломков поврежденного MQ-9 Reaper. Вероятно, в Вашингтоне будут делать все, чтобы этого не произошло никогда.