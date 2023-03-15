Хотели не уничтожить, а посадить, – военный эксперт объяснил, зачем Россия сбила беспилотник США
Российские оккупанты сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем. В этом инциденте есть множество неожиданных деталей.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, миссия американского MQ-9 Reaper была достаточно типичной для этого региона. Они регулярно осуществляют мониторингово-разведочные полеты, о которых проинформированы все страны, имеющие доступ к Черному морю.
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В рамках мониторинга уже много лет они совершают эти разведывательно-мониторинговые полеты по маршруту, который согласован. Об этом сообщают всем странам, имеющим доступ к Черному морю. Такие вылеты совершаются практически каждый день. А сам беспилотник не нес на себе ни одного вооружения, хотя имеет возможность,
– отметил Крамаров.
Сам беспилотник летел на небольшой скорости и не совершал никаких маневров. Все происходило по запрограммированным координатам.
Зачем Россия сбила американский беспилотник
Как отметил военный эксперт, беспилотник – одна из самых легких тренировочных целей для поражения. Если использовать ракету "воздух – воздух", то она очень вероятно, что попадет в цель. Или те же российские Су-27 могли использовать авиационную пушку.
Оккупанты ничего такого не использовали. Они не пытались его уничтожить, а просто усадить на воду. Для этого самолеты рядом пролетали, а потом уже сливали на беспилотник топливо.
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Им не удалось таким образом посадить беспилотник. Поэтому оккупанты повредили MQ-9 Reaper элементами фюзеляжа. Такие неожиданные действия наталкивают на один вывод.
Действия России указывают на то, что беспилотник не нес угрозу. Они почему-то хотели его приземлить. Возможно, в целях похищения. К примеру, иранская БПЛА-программа началась с того, что они получили трофейный MQ-1 Predator. С современными образцами вооружения у россиян и их партнеров есть трудности. Поэтому вероятно, что это таки приземление с целью техноканибализма,
– считает Крамаров.
Россия сбила американский беспилотник: коротко
- Вечером 14 марта российские оккупанты сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем. По предварительным данным, российский истребитель Су-27 "подрезал" аппарат.
- В Белом доме считают избиение этого беспилотника опасным и непрофессиональным. Президент США Джо Байден проинформирован об инциденте.
- В России уже заявили, что хотят достать обломки этого беспилотника из моря. Он якобы упал недалеко от юго-западного побережья временно оккупированного Крыма.