Подарок для Путина: какие последствия для России будет иметь инцидент с дроном США

Россияне 14 марта сбили американский беспилотник над Черным морем. США отреагировали на ситуацию достаточно сдержанно, поскольку руководствуются прагматичным подходом к ситуации.

Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, очевидно, что российские Су-27 сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper намеренно.

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Однако в США ограничились осуждением таких действий страны-агрессора и предупредили о недопустимости провокаций.

"Американцы – прагматики. Что они должны делать – начинать из-за этого мировую войну?" – отметил Шейтельман.

По его словам, Вашингтон сделал определенные выводы из ситуации на будущее.

"Важна реакция не Вашингтона, а обычных американцев"

По мнению политтехнолога, важна не столько реакция официального Вашингтона, сколько рядовых американцев, видевших видео со сбитием БПЛА.

Американцы возмущаются тем, что Россия посягнула на беспилотник США. Реакция такая, мол, а вы там не обнаглели?

– сказал Шейтельман.

По его словам, среди сторонников Республиканской партии стоял вопрос, нужно ли оказывать военную помощь Украине. После инцидента с MQ-9 Reaper в США уменьшилось количество людей, которые сомневались в необходимости поддерживать Киев.

"После этого никакой Дональд Трамп, который условно может прийти к власти, не сможет сказать: "Это не наша война. Россиян нужно понять". Украина заработала на этом много баллов", – отметил политтехнолог.

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Россияне сбили беспилотник, чтобы подарить Путину

Шейтельман считает, что решение о сбитии американского БПЛА принимал не лично Владимир Путин, а военное командование России.

Почему атаковали именно сейчас? Потому что им нужно показывать хоть какие-то победы главе Кремля. Военные радостно доложили Путину, что сбили беспилотник США,

– сказал политтехнолог.

Он добавил, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев уже заявил о намерениях достать обломки сбитого дрона из Черного моря.

"Если это удастся, то они принесут Путину этот беспилотник как подарок. Они не смогли подарить ему Харьков или Одессу, то надеюсь, что хоть с дроном получится", – отметил Шейтельман.

Борьба групп в Кремле

Политтехнолог подчеркнул, что в России нет единого центра принятия решений вроде украинской Ставки Верховного Главнокомандующего.

В стране-агрессоре каждый играет за себя. Более того, в попытке удивить и порадовать своего шефа в России не задумываются о дальнейших последствиях.

Я не удивлюсь, если этот эпизод с беспилотником разыграли одни игроки в Кремле, чтобы навредить другим,

– предположил Шейтельман.

Он объяснил, что в Кремле есть определенные группы, которые могут делать шаги в собственных интересах. При этом их не беспокоит, что это вредит не только их оппонентам, но и России в глобальном плане.

"Кроме действий ВСУ, одной из причин поражения России в войне станут собственные ошибки и удары по самой себе", – отметил Шейтельман.

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