МультиПутин, или Российские суперракеты – это нереально смешно

"В мире сейчас есть два лидера государств, которые собственные ядерные "достижения" доказывали с помощью мультфильмов. Это Владимир Путин и Ким Чен Ын ..."

Российский президент Владимир Путин, кашляя и заикаясь, сообщил Западу о том, что у России теперь, мол, есть какие-то очень быстрые ядерные ракеты с ядерными же двигателями и "непредсказуемой траектории полета", от которых вообще нельзя защититься. В доказательство этого утверждения он продемонстрировал ... мультфильм десятилетней давности, где изображена одна из таких ракет – не настоящая, а нарисованная компьютером.

С детства помню эпизод из какого-то (к сожалению, не вспомню уже, из какого именно) советского кинофильма: президент США Гарри Трумэн, скрючившись, боком подходит к Иосифу Виссарионовичу Сталину и, откашливаясь и несмотря вождю всех времен и народов в глаза, сообщает, что у Америки, мол, появилась новое оружие страшной мощности – атомная бомба. В ответ товарищ Сталин немного свысока, вполне спокойно кивает головой и, вытащив изо рта трубку, с легким насмешкой в ​​голосе отвечает: "Спасибо за информацию".

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Примерно так же, в карикатурной "труменовской" манере, во время последнего своего выступления Путин сообщил Западу, что и у него теперь есть вундерваффе – ракеты с ядерными двигателями, такие быстрые, и моргнуть не успеешь – а она уже в твой город попала.



Владимир Путин выступает, ракеты летают ...

Правда, реакция Запада оказалась немного не похожей на сталинскую: те же американцы, скажем, на минуту задумались ... а потом стали громко и откровенно ржать, словно кони. И не то чтобы подобные ракеты не то, чтобы физически не могут существовать, но для их создания России понадобился бы общий технический и научный уровень, превышающий уровень десятка Илонов Масков вместе со Стивенами Хокингами. Учитывая же самопадающие ракеты-носители, нелетающие самолеты и спутники ГЛОНАСС "с непредсказуемой траектории полета", поверить в подобный технический прорыв совершенно невозможно. Даже если бы мультик, которым Путин доказывал свои слова, был бы не 2007 года, а хотя бы 2016-го.

Некоторые американские остряки, как говорят, уже успели даже порекомендовать Путину замечательное название для новых ракет: "Сиськи Мелании". Дескать, они такие же настоящие, как и грудь жены президента США.

Серьезные немцы

А вот в уважаемой Германии, например, смеяться не торопятся, а взамен позвали специалистов, чтобы те внимательно рассмотрели и тот мультик, и самого Путина, и выдали своё научное мнение – что скрывается за словами воинствующего российского президента?

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Потому что мультфильм на самом деле красивый: баллистическая ракета быстренько взлетает вверх, дюзы горят красным, а черный дымовой шлейф в сочетании с ними выглядит этакой мощной визитной карточкой Яроша. Компьютерная анимация демонстрирует, как ракета стартует из России, быстренько делает "круга почета" над планетой ... Куда она попадает – мультик не сообщает, но можно понять и это: к западному побережью США. Чтобы, как говорил господин Киселев – в ядерный пепел ...

Выступление Путина. Демонстрация траекторий ракет

По словам Путина, подобное теперь вполне возможно, потому что в России изобрели новый, революционный ядерный двигатель, который дарит ей, опять же – по словам российского президента, "почти неограниченный радиус действия". Ни у кого в мире такого нет, а вот у российской армии – есть.

Если бы это было правдой – это было бы действительно сенсацией. В общем, определение "атомная ракета" применяется к ракете, которая несет атомную боеголовку – в отличие от, скажем, "атомной подводной лодки", которая является кораблем с атомным двигателем. Путин утверждает, что у него есть ракеты, которые имеют "и то, и другое, и можно без хлеба": атомные боеголовки и атомные же двигатели. Таким образом, теоретически, устраняется одна из основных проблем ракетного строительства: большие расстояния требуют много горючего – это делает ракету тяжелой – а это сокращает максимальное расстояние полета. Ядерный двигатель дает больше энергии на такую ​​же массу – значит, ракета может быть меньше и лететь дальше.

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Но возможно ли это? "Вообще нельзя представить, что россияне довели подобную ракету до ума", – считает специалист по ракетной технике, профессор Роберт Шмукер из Технического университета Мюнхена (напомним – тот самый, который доказал, что северокорейские ядерные ракеты на самом деле являются российскими).

Чтобы поставить подобную ракету на вооружение, нужно, по меньшей мере, годами проводить массивные испытания, которые не могут оставаться незаметными из-за больших всплесков радиоактивности, – объясняет он свою мысль.

Техническая проблема заключается в том, что ядерный реактор излучает много тепла, и его следует во время полета постоянно охлаждать. Но, если ракета летит с большой скоростью – она ​​дополнительно нагревается еще и от трения о воздух. "Поэтому сначала нужно разработать соответствующие материалы, которые выдерживали бы подобную скорость и температуру", – считает профессор Шмукер. То есть, революционный технический прорыв, которым хвастается Путин, должен был незаметно для всего мира произойти сразу на нескольких направлениях.

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Похожий вывод делает и Оливер Майер из Немецкого фонда науки и политики.

Американцы разрабатывали подобный проект крылатой ракеты с ядерным двигателем еще в 1950-1960-е годы прошлого века, но оставили это дело, – напоминает он.

В общем, Путин сообщил о четырех новых системах вооружения, среди которых – ракета, которая в десять раз превышает скорость звука, а также беспилотная подводная лодка. Но самым прогрессивным оружием является, без сомнения, межконтинентальная ракета "Сармат".



Ракета "Сармат"

Аналитики американской Think Tank CSIS считают, что она должна поступить на вооружение в 2020 году – это год, напомним, в который, по путинскому плану, должно завершиться перевооружение российской армии. Уже сейчас понятно, что с этим перевооружением ничего не получается: ни новых, печально известных танков "Армата" нет в войсках, ни суперстрашных истребителей – лишь пара-тройка экземпляров потихоньку ездят (не летают) по территории сирийской базы Хмеймим, позируя перед израильскими разведывательными спутниками ...

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Однако, специалисты CSIS не берут во внимание, а лишь предполагают, что это перевооружение таки состоится. Тогда, по их предположению, каждая такая ракета будет в состоянии нести на себе десять больших или шестнадцать малых боеголовок. Кроме того, они якобы имеют системы, которые делают "слепыми" защитные системы противника. Именно эту ракету и демонстрировал Путин в своем мультфильме, который был нарисован в далеком ныне 2007 году.

"Лижать-баяцца!"

Что же, в свое время американцы, объявив в 1945 году, что имеют теперь страшное атомное оружие, доказали свои слова на практике, да еще и страшным способом: розрушили этими бомбами японские города Хиросиму и Нагасаки. Путин в качестве доказательства своих слов показал мультфильм – ну, наверное, это значительно лучше, чем где-то что-то взырвать, но убедительным такое доказательство вряд ли можно назвать. На вопрос же об этом обычно приходит ответ вроде: "Это секретная информация. Вы просто поверьте и испугайтесь".



Такими кадрами Владимир Путин во время выступления запугивал мир

Несмотря на то, что ради выполнения плана этого перевооружения до 2020 года россиянам пришлось сокращать и социальный бюджет, и медицинский, и образовательный, и еще какой только не пришлось – кроме военного и предназанченного на спецслужбы – абсолютное большинство экспертов сходятся во мнении, что план этот выполненным быть не может. Даже не из-за нехватки денег, а из-за гибридной войны против Украины: украинский военно-промышленный комплекс "отпал", а заменить его оказалось нечем (особенно – в условиях пребывания под санкциями). Да и своих проблем тоже хватает. Строительство нового космодрома "Восточный" сопровождается сплошными коррупционными скандалами, рабочие бастуют, потому что не получают своих денег. Ракеты-носители падают из-за плохой работы плохих попов, их плохо освящают. Вообще, когда россияне, у которых постоянно падают самолеты и ракеты, заявляют о каком-то военно-техническом прорыве и новейшем оружии, а в доказательство крутят мультики – то можно понять, почему это все выглядит так смешно.

В конце – маленькая деталь. В мире сейчас есть два лидера государств, которые собственные ядерные "достижения" доказывали с помощью мультфильмов. Это Владимир Путин и Ким Чен Ын. Что ж, по крайней мере на "Оскар" за лучшую анимацию они теперь могут претендовать. На тех же принципах, на которых претендуют, чтобы мир их боялся ...

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