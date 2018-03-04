МультиПутін, або Російські суперракети – це нереально смішно

"В світі наразі є два лідери держав, які власні ядерні "досягнення" доводили за допомоги мультфільмів. Це Володимир Путін та Кім Чен Ин..."

Російський президент Володимир Путін, кашляючи та заїкаючись, сповістив Захід про те, що в Росії тепер, мовляв, є якісь страшенно швидкі ядерні ракети з ядерними ж двигунами та "непередбачуваною траекторією польоту", від яких взагалі не можна захиститися. На доказ цього твердження він продемонстрував... мультфільм десятирічної давнини, де зображена одна з таких ракет – не справжня, а намальована комп‘ютером.

З дитинства пам‘ятаю епізод з якогось (на жаль, не згадаю вже, з якого саме) радянського кінофільму: президент США Гаррі Трумен, скорчившись, боком підходить до Йосипа Віссаріоновича Сталіна та, відкашлюючись й не дивлячись вождеві всіх часів та народів у вічі, повідомляє, що в Америки, мовляв, з‘явилася новітня зброя страшенної потужності – атомна бомба. У відповідь товариш Сталін трохи зверхньо, цілком спокійно киває головою та, витягши з рота люльку, з легким кепкуванням в голосі відповідає: "Дякую вам за інформацію".

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Приблизно так само, в карикатурній "труменівській" манері, під час останнього свого виступу Путін повідомив Заходу, що й в нього тепер є вундерваффе – ракети з ядерними двигунами, такі швидкі, що й змигнути не встигнеш – а вона вже в твоє місто поцілила.



Володимир Путін виступає, ракети літають...

Щоправда, реакція Заходу виявилася трохи не схожою на сталінську: ті ж американці, скажімо, на хвилину замислились... а потім стали голосно та відверто іржати, мов ті коні. Позаяк подібні ракети не те, щоб фізично не можуть існувати, але для їх створення Росії знадобився б загальний технічний та науковий рівень, який перевищує рівень десятка Ілонів Масків разом із Стівенами Хокінґами. Зважаючи ж на самопадаючі ракети-носії, нелітаючі літаки та супутники ГЛОНАСС "із непередбачуваною траекторією польоту", повірити в подібний технічний прорив аж ніяк неможливо. Навіть, якщо б мультик, що їм Путін доводив свої слова, був би не 2007 року, а бодай 2016-го.

Деякі американські дотепники, як кажуть, вже встигли навіть порекомендувати Путіну чудову назву для нових ракет: "Цицьки Меланії". Бо, мовляв, вони такі ж справжні, що й груди дружини президента США.

Серйозні німці

А от в поважній Німеччині, наприклад, сміятися не квапляться, а натомість покликали фахівців, аби ті уважненько роздивилися й той мультик, і самого Путіна, та видали свою наукову думку – що ховається за словами войовничого російського президента?

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Бо мультфільм, насправді, красивий: балістична ракета швидесенько злітає вгору, дюзи палають червоним, а чорний димовий шлейф у поєднанні з ними виглядає такою собі могутньою візитівкою Яроша. Комп‘ютерна анімація демонструє, як ракета стартує з Росії, швидесенько робить "кола пошани" над планетою... Куди вона втрапляє – того мультик не повідомляє, але можна зрозуміти й це: до західного побережжя США. Аби, як казав пан Кісєльов – в ядерний попіл...



Виступ Путіна. Демонстрація траекторій ракет

За словами Путіна, подібне тепер цілком можливе, бо в Росії винайшли новий, революційний ядерний двигун, який дарує їй, знову ж таки – за словами російського президента, "майже необмежений радіус дії". Ні в кого в світі такого нема, а от у російських військ – є.

Якби це було правдою – це було б справді сенсацією. Загалом, визначення "атомна ракета" застосовується до ракети, яка несе атомну боєголовку – на відміну від, скажімо, "атомного підводного човна", який є кораблем з атомним двигуном. Путін стверджує, що в нього є ракети, які мають "і те, й інше, й можна без хліба": атомні боєголовки та атомні ж двигуни. Таким чином, теоретично, усувається одна з основних проблем ракетного будівництва: великі відстані вимагають багато пального – це робить ракету важкою – а це скорочує максимальну відстань польоту. Ядерний двигун дає більш енергії на таку ж масу – отже, ракета може бути меншою та летіти далі.

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Але чи можливо це? "Взагалі не можна уявити, що росіяни довели подібну ракету до пуття", – вважає фахівець з ракетної техніки, професор Роберт Шмукер з Технічного університету Мюнхена (нагадаємо – той самий, який довів, що північнокорейські ядерні ракети насправді є російськими).

Аби поставити подібну ракету на озброєння, потрібно, щонайменше, роками проводити потужні випробування, які не можуть залишатися непомітними через великі сплески радіоактивності, – пояснює він свою думку.

Технічна проблема полягає в тому, що ядерний реактор випромінює багато тепла, і його слід під час польоту постійно охолоджувати. Але, якщо ракета летить з великою швидкістю – вона додатково гріється ще й від тертя об повітря. "Тому сперш потрібно розробити відповідні матеріали, які б витримували подібні швидкість та температуру", – вважає професор Шмукер. Тобто, революційний технічний прорив, яким вихваляється Путін, мав непомітно для всього світу статися одразу в кількох напрямках.

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Схожий висновок робить і Олівер Майєр з Німецького фонду науки та політики.

Американці розробляли подібний проект крилатої ракети з ядерним двигуном ще в 1950-1960-ті роки минулого століття, але полишили цю справу, – нагадує він.

Загалом, Путін повідомив про чотири нові системи озброєнь, серед яких – ракета, яка вдесятеро перевищує швидкість звуку, а також безпілотний підводний човен. Але найпрогресивнішою зброєю є, без сумніву, міжконтинентальна ракета "Сармат".



Ракета "Сармат"

Аналітики американської Think Tank CSIS вважають, що вона має встати на озброєння в 2020 році – це рік, нагадаємо, в який, за путінським планом, має завершитися переозброєння російської армії. Вже зараз зрозуміло, що з цим переозброєнням нічого не виходить: ні нових, сумнозвісних танків "Армата" нема в військах, ні суперстрашних винищувачів – лише пара-трійця екземплярів потихеньку їздять (не літають) по території сирійської бази Хмеймім, позуючи перед ізраїльськими розвідницькими супутниками...

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Проте, фахівці CSIS не беруть це до уваги, а лише припускають, що це переозброєння таки відбудеться. Тоді, за їх припущенням, кожна така ракета буде в змозі нести на собі десять великих або шістнадцять малих боєголовок. Окрім того, вони нібито мають системи, які роблять "сліпими" захисні системи супротивника. Саме цю ракету й демонстрував Путін в своєму мультфільмі, якого було намальовано в далекому нині 2007-му році.

"Ліжать-баяццо!"

Що ж, свого часу американці, проголосивши в 1945 році, що мають відтепер страшну атомну зброю, довели свої слова на практиці, та ще й в страшний спосіб: зруйнували цими бомбами японські міста Хіросіму та Нагасакі. Путін в якості доказу своїх слів показав мультфільм – ну, певно, це значно краще, ніж десь щось зривати в повітря, але переконливим такий доказ навряд чи можна назвати. На питання ж про це зазвичай надходить відповідь на кшталт: "Це секретна інформація. Ви просто повірте та злякайтеся".



Такими кадрами Володимир Путін під час виступу залякував світ

Незважаючи на те, що заради виконання плану отого переозброєння до 2020 року росіянам довелося скорочувати й соціальний бюджет, і медичний, і освітній, і ще який лишень не довелося – окрім військового та призначеного на спецслужби – абсолютна більшість експертів сходяться на думці, що план цей виконаним бути не може. Навіть не через брак грошей, а через гібридну війну проти України: український військово-промисловий комплекс "відпав", а замінити його виявилося нічим (особливо – в умовах перебування під санкціями). Та й своїх проблем теж вистачає. Будівництво нового космодрому "Восточний" супроводжується суцільними корупційними скандалами, робітники страйкують, бо не отримують своїх грошей. Ракети-носії падають через погану роботу поганих попів, які їх погано освячують. Взагалі, коли росіяни, в яких постійно падають літаки та ракети, заявляють про якийсь військово-технічний прорив та новітню зброю, а на доказ крутять мультики – то можна зрозуміти, чому це все виглядає так смішно.

Наприкінці – маленька деталь. В світі наразі є два лідери держав, які власні ядерні "досягнення" доводили за допомоги мультфільмів. Це Володимир Путін та Кім Чен Ин. Що ж, принаймні на "Оскара" за найкращу анімацію вони тепер можуть претендувати. На тих же засадах, на яких претендують, аби світ їх боявся...

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