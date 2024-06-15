Есть вещи, которые шокируют: в Изюме создают музей пропагандистского оружия России

Медийщики, работники музеев и жители города создают важную музейную экспозицию в Изюме. Пока она выглядит как небольшая закрытая выставка, где собирают коллекцию для будущей экспозиции.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что экспонатами служат российские пропагандистские газеты, литература и оружие. Такие вещи стоит хранить, как память о том, на что способен наш враг.

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Какие экспонаты будут в музее

По словам корреспондента, сейчас в Изюме происходит сбор экспонатов, которые позже переместят в музей, который пока восстанавливают. Сюда относятся вещи российских оккупантов, найденные после деоккупации: их вооружение и средства пропаганды.

Черненко вспомнила слова редактора газеты "Горизонты Изюмщины" Константина Григоренко о том, что человеческая память довольно короткая. Эти экспонаты станут напоминанием о войне России против Украины, сколько бы ни прошло времени, такие экспонаты позволяют понять всю правду.

Здесь действительно есть вещи, которые шокируют: их продукты, свезены со всей России, банка щей, которая взорвалась, потому что не выдержала температуры у них в окопе, непутевое вооружение, пропагандистская литература из школ,

– отметила корреспондентка.

Некоторые фото, экземпляры газет, которые жители Изюма передавали музейщикам и медийщикам также служат материалами уголовных дел. Российские газеты, которые были в Изюме, имеют показания россиян самих против себя. Такие вещи стоит хранить, чтобы помнить, насколько сильной может быть пропаганда.

Экспонаты для музея/Фото Анна Черненко, 24 Канал

Главный редактор "Горизонты Изюмщины" тоже рассказал об экспонатах в музее, заметив, что весь этот хлам приносили жители города и такого у людей есть еще достаточно. Оккупанты везде распространяли газеты "Харьков Z", которая печаталась в Белгороде и ее развозили по всей оккупированной территории и "Красная звезда", газета министерства обороны.

А вот "Изюмский телеграф" был уникален, потому что там работали изюмчане, бывшие коммунисты, ярые сторонники "русского мира". Конечно, что они в первых рядах были в помощниках этой оккупационной власти,

– рассказал Григоренко.

Черненко отметила, что кроме смешных и нелепых экспонатов, в музее действительно есть те, которые страшные, наполнены российской пропагандой. Эта будущая экспозиция в музее есть о правде.

Это не просто, чтобы собрать, это для того, чтобы было доказательство, что было, как было. Особенно важно его (музея – 24 Канал) наличие, будущая работа в условиях, когда может усиливаться их информационная пропаганда, создание фейков и информационное моральное давление на украинцев,

– отметила корреспондентка.

По ее словам, глядя на эти все экспонаты, складывается впечатление, что это армия времен Второй мировой войны, ведь все очень старое и примитивное. Однако переводя взгляд на российские снаряды, сразу заметен контраст.

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