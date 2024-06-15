Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що експонатами слугують російські пропагандистські газети, література та зброя. Такі речі варто зберігати, як пам'ять про те, на що здатен наш ворог.

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Які експонати будуть в музеї

За словами кореспондентки, зараз в Ізюмі відбувається збір експонатів, які пізніше перемістять у музей, який поки що відновлюють. Сюди відносяться речі російських окупантів, знайдені після деокупації: їхнє озброєння та засоби пропаганди.

Черненко пригадала слова редактора газети "Обрії Ізюмщини" Костянтина Григоренка про те, що людська пам'ять доволі коротка. Ці експонати стануть нагадуванням про війну Росії проти України, скільки б не пройшло часу, такі експонати дають змогу зрозуміти всю правду.

Тут дійсно є речі, які шокують: їхні харчі, звезені з усієї Росії, банка щів, яка вибухнула, бо не витримала температури у них в окопі, недолуге озброєння, пропагандистська література зі шкіл,

– зауважила кореспондентка.

Деякі фото, примірники газет, які мешканці Ізюму передавали музейникам та медійникам також слугують матеріалами кримінальних справ. Російські газети, які були в Ізюмі мають свідчення росіян самих проти себе. Такі речі варто зберігати, аби пам'ятати, наскільки сильною може бути пропаганда.

Експонати для музею/Фото Анна Черненко, 24 Канал

Головний редактор "Обрії Ізюмщини" теж розповів про експонати в музеї, зауваживши, що весь цей мотлох приносили мешканці міста і такого у людей є ще достатньо. Окупанти всюди розповсюджували газети "Харків Z", яка друкувалась в Бєлгороді і її розвозили по всій окупованій території та "Красная звєзда", газета міністерства оборони.

А от "Ізюмський телеграф" був унікальний, бо там працювали ізюмчани, колишні комуністи, ярі прихильники "руського миру". Звісно, що вони в перших рядах були в помічниках цієї окупаційної влади,

– розповів Григоренко.

Черненко наголосила, що крім смішних та недолугих експонатів, в музеї справді є ті, які є страшні, наповнені російською пропагандою. Ця майбутня експозиція в музеї є про правду.

Це не просто, щоб зібрати, це для того, щоб був доказ, що було, як було. Особливо важливою є його (музею – 24 Канал) наявність, майбутня робота в умовах, коли може посилюватись їхня інформаційна пропаганда, створення фейків та інформаційний моральний тиск на українців,

– зазначила кореспондентка.

За її словами, дивлячись на ці всі експонати, складається враження, що це армія часів Другої світової війни, адже все дуже старе та примітивне. Однак переводячи погляд на російські снаряди, одразу помітний контраст.

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