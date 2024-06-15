Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что экспонатами служат российские пропагандистские газеты, литература и оружие. Такие вещи стоит хранить, как память о том, на что способен наш враг.
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Какие экспонаты будут в музее
По словам корреспондента, сейчас в Изюме происходит сбор экспонатов, которые позже переместят в музей, который пока восстанавливают. Сюда относятся вещи российских оккупантов, найденные после деоккупации: их вооружение и средства пропаганды.
Черненко вспомнила слова редактора газеты "Горизонты Изюмщины" Константина Григоренко о том, что человеческая память довольно короткая. Эти экспонаты станут напоминанием о войне России против Украины, сколько бы ни прошло времени, такие экспонаты позволяют понять всю правду.
Здесь действительно есть вещи, которые шокируют: их продукты, свезены со всей России, банка щей, которая взорвалась, потому что не выдержала температуры у них в окопе, непутевое вооружение, пропагандистская литература из школ,
– отметила корреспондентка.
Некоторые фото, экземпляры газет, которые жители Изюма передавали музейщикам и медийщикам также служат материалами уголовных дел. Российские газеты, которые были в Изюме, имеют показания россиян самих против себя. Такие вещи стоит хранить, чтобы помнить, насколько сильной может быть пропаганда.
Экспонаты для музея/Фото Анна Черненко, 24 Канал
Главный редактор "Горизонты Изюмщины" тоже рассказал об экспонатах в музее, заметив, что весь этот хлам приносили жители города и такого у людей есть еще достаточно. Оккупанты везде распространяли газеты "Харьков Z", которая печаталась в Белгороде и ее развозили по всей оккупированной территории и "Красная звезда", газета министерства обороны.
А вот "Изюмский телеграф" был уникален, потому что там работали изюмчане, бывшие коммунисты, ярые сторонники "русского мира". Конечно, что они в первых рядах были в помощниках этой оккупационной власти,
– рассказал Григоренко.
Черненко отметила, что кроме смешных и нелепых экспонатов, в музее действительно есть те, которые страшные, наполнены российской пропагандой. Эта будущая экспозиция в музее есть о правде.
Это не просто, чтобы собрать, это для того, чтобы было доказательство, что было, как было. Особенно важно его (музея – 24 Канал) наличие, будущая работа в условиях, когда может усиливаться их информационная пропаганда, создание фейков и информационное моральное давление на украинцев,
– отметила корреспондентка.
По ее словам, глядя на эти все экспонаты, складывается впечатление, что это армия времен Второй мировой войны, ведь все очень старое и примитивное. Однако переводя взгляд на российские снаряды, сразу заметен контраст.
Что происходит на оккупированных территориях: последние новости
- Под оккупированной Горловкой в Донецкой области трое сотрудников пропагандистского телеканала НТВ получили ранения. Как именно пропагандисты получили ранения, в сети не раскрывают. В то же время местные жители говорят, что все были одеты в военный камуфляж.
- Активисты движения "Атеш – Гражданская Сила" сообщают о значительном росте ненависти к оккупационной власти в Крыму, который уже достиг критической точки. Крымчане 12 июня массово сжигали флаги и другую символику российских оккупантов. День, когда возмущение крымчан достигнет пика и они массово выступят против оккупантов, уже очень близок.
- В среду, 12 июня, маршрутом Одесса – Краматорск отправился поезд "Желтая лента", как символ поддержки и памяти о людях, которые находятся на оккупированных территориях. На желтой ленте написаны названия населенных пунктов, которые временно оккупированы врагом.