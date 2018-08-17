Музыкант группы "Океан Эльзы" Милош Елич покинул коллектив, – СМИ

Группу "Океан Эльзы" покинул один из ее участников – сербский музыкант, клавишник и аранжировщик Милош Елич. Мужчина сделал это накануне знакового для коллектива концерта.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на инсайдера из близкого окружения лидера группы Святослава Вакарчука.

По его словам, причиной такого решения стали непростые отношения Милоша Елича с другими участниками группы, которые обострялись в последнее время. Кроме этого, вероятной причиной увольнения клавишника "Океана Эльзы" были его другие проекты, которые требовали очень много свободного времени.

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Информацию о выходе Милоша Елича из популярного коллектива подтверждает и последний трек под названием "Скільки нас". Согласно описанию, клавишник не выступил музыкантом или саунд-продюсером трека, как это когда-то было. Зато клавишную партию исполнил сам лидер группы Святослав Вакарчук, а продюсерами выступили фронтмен коллектива и Виталий Телезин – известный музыкальный продюсер.

Несмотря на такую ​​резонансную информацию на официальном сайте "Океан Эльзы" разместили фото с репетиции коллектива. Известно, что группа готовится ко Дню Независимости, ведь именно 24 августа музыканты выступят в Киеве с большой программой. На снимке виден Милош Елич.

Допис, поширений Океан Ельзи (@okeanelzy_official) 17 Сер 2018 р. о 10:22 PDT

Отметим, что Милош Елич присоединился к популярному коллективу в 2004 году. Тогда сербский клавишник работал над аранжировкой музыки для струнного квартета акустической программы "Тихий Океан". Это и стало началом длительного сотрудничества с "Океан Эльзы". Кроме работы в коллективе, Милош Елич пишет авторскую музыку для постановок театра, кино и акустических проектов.

Милош Елич – не только успешный музыкант, но и отец. Мужчина с очаровательной женой Натальей воспитывают троих детей, с которыми недавно снялись в семейной фотосессии для глянца.