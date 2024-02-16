Жена Навального впервые отреагировала на известие о его смерти

16 февраля у Путина сообщили о смерти Алексея Навального в колонии. Его жена не знает, следует ли верить заявлениям Кремля. Женщина выступила с обращением на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия не подтвердила и не опровергла смерть политика.

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Они всегда врут

Юлия Навальная впервые отреагировала на сообщения о гибели ее мужа. Сделала она это на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая проходит прямо сейчас.

Женщина заявила, что долго колебалась, выступать ли ей на этой сцене или нет. Она отметила, что не знает, следует ли верить заявлениям из государственных российских СМИ.

Потому что долгие годы, и вы все это знаете, мы не можем верить Путину и путинскому правительству. Они всегда лгут,

– отметила Навальная.

Путин и его друзья должны ответить

Жена оппозиционера подчеркнула, что в случае, если сообщения о смерти ее мужа окажутся правдивыми, она надеется на справедливое наказание для Путина и его друзей. Навальная отметила, что в Кремле должны знать, что уже в скором времени они понесут ответственность за то, что сделали с ее страной, семьей и мужем.

Я хочу призвать все мировое сообщество, всех людей во всем мире, которые находятся в этом зале, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло. Победили ужасный режим, который сейчас находится в России,

– отметила женщина.

Она подчеркнула, что Владимир Путин должен понести персональную ответственность за "ужасные вещи", которые он совершал в последние годы в России.

Навальный умер в колонии: что известно

16 февраля днем официальные медиа России распространили информацию о смерти Навального в колонии строгого режима в поселке Харп за полярным кругом.

По сообщению СМИ, политику стало плохо после прогулки. Он упал в обморок. Реанимационные мероприятия его не спасли. Предварительно Навальный умер в результате отрыва тромба.

Песков заявил, что Путину уже доложили о смерти оппонента.

В то же время пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что у них нет подтверждений смерти политика. Она сообщила, что его адвокат вылетел на место происшествия, чтобы во всем разобраться.

Защитник Навального рассказал, что два дня тому назад встречался с ним. Оппозиционер тогда чувствовал себя хорошо.

Мать Навального сказала, что виделась с сыном 12 февраля. Он был здоров и жизнерадостен. Женщина отметила, что не хочет принимать соболезнования.

Президент Украины Зеленский заявил, что Навального, вероятно, убил Путин. В Офисе президента добавили, что случай с россиянином – очередное доказательство того, что договариваться с главой Кремля бесполезно. Он понимает только язык силы.

В ЕС и НАТО обвинили российские власти в смерти оппозиционера и призвали к расследованию обстоятельств его гибели.

В то же время г-жа Навальная забыла вспомнить об ужасных вещах, которые Путин и россияне делают прямо сейчас в Украине.