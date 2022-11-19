"Мы не хотели ничего видеть", – эксглава Бундестага Германии об ошибках в отношениях с Россией
Германия допустила многие ошибки в отношениях с Россией. Прежде всего они отказывались видеть агрессию России и ее захватнические действия.
Это признал Вольфганг Шойбле, экспрезидент Бундестага, бывший министр финансов и внутренних дел Германии, человек, называемый "политической легендой".
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Германия игнорировала военную агрессию Кремля
Он отметил, что в 1990-х "мог видеть, что Россия делает в Чечне", но даже позже не прислушался к оговоркам президента Польши Леха Качиньского, который после нападения России на Грузию в 2008 году сказал, что "сначала – Грузия, затем – Украина, впоследствии - Молдова, позже - страны Балтии, затем - Польша.
"Он был прав", – признал Шойбле.
Шойбле оценил политику в отношении России последних десятилетий как неправильную и взял на себя часть ответственности за это.
Конечно. Мы не желали этого созидать. Это касается всех,
– сказал Шойбле на вопрос, упрекает ли он себя за это.
Не все политики способны признать ошибки
Перечисляя "великих германских канцлеров", Шойбле вспомнил Конрада Аденауэра, Вилли Брандта и Гельмута Коля, но не Ангелу Меркель.
О том, будет ли госпожа Меркель считаться одним из великих канцлеров, возможно, еще слишком рано судить окончательно. Даже сейчас в отношении России она не может признать, что мы допустили ошибки,
– добавил он.
Коротко о скандальных заявлениях Меркель
- Эксканцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не считает ошибочным свое решение увеличить закупку природного газа у России. По ее словам, тогда это было выгоднее сжиженного природного газа.
- Ранее, немецкая политика заявила, мол, крепкого мира в Европе нельзя достичь без участия страны-агрессорки.
- Также Меркель назвала верным свое решение в 2008 году не принимать Украину в НАТО.
- Бывший лидер Германии осудил вторжение России на второй день полномасштабной войны. Но свою солидарность с Украиной она выразила только на 99-й день войны.