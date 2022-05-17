Мы растоптали Путина, он ищет выход, – политолог Давидюк

Россия сама себя завела в тупик. Теперь Владимир Путин вынужден искать выход из ситуации, в которую попал.

Украина растоптала главу Кремля. Такое мнение 24 каналу высказал политолог Николай Давыдюк.

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Никаких гарантий от России не может быть

Оккупанты якобы должны обменять защитников Мариуполя на вражеских военных. По словам эксперта, когда мы имеем дело с Россией, никогда никаких гарантий быть не может, даже для самих россиян.

Однако шанс, что это произойдет, все-таки есть. Ведь за ситуацией следит весь мир, в частности, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Красный Крест, мировые лидеры.

Да, россияне выставят нам за это цену. Она будет очень высокой, однако мы заплатим любую цену за наших героев – чтобы вернуть их всех живыми, невредимыми,

– подчеркнул Давидюк.

Он уверен, что переговоры уже начались, поэтому будут следующие шаги. Россияне это понимают, они сейчас зашли в тупик. Под Изюмом наши Вооруженные Силы просто уничтожили, разбомбили оккупантов.

Гаубицы начали работать в действии и демонстрируют чрезвычайную точность. Ведь, например, 3 дня назад захватчики хотели перейти на Северский Донец – полтысячи россиян на одной переправе. Однако им ничего не удалось.

Оккупанты понимают, что проигрывают

Политолог заметил, что россияне понимают, что проиграют. Несмотря на заявления, что переговоров нет, что они им не нужны, им ничего не удастся. Россия уже готова играть в пару с Западом, чтобы выйти из тупика.

"Путин потерял свое лицо как полководец, политик и человек. Мы его уничтожили и растоптали, поэтому они (россияне – 24 канал) сейчас ищут выход", – сказал Давидюк.

Эвакуация военных из "Азовстали": что известно

Вчера, 16 мая, началась операция по спасению заблокированных на "Азовстали". В больницу на оккупированную территорию эвакуировали 53 тяжелораненых украинских защитника.

Процедуру подтвердил украинский президент Владимир Зеленский и вице-премьер Ирина Верещук.

Кроме этого, через гуманитарный коридор эвакуировали 211 наших бойцов в Оленевку. Меры по спасению защитников продолжаются.

В Министерстве обороны отметили, что соответствующая формула спасения украинских защитников была единственным выходом.

Заметим, что процесс эвакуации происходит при посредничестве Красного Креста и Организации Объединенных Наций.

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