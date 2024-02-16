16 февраля в Кремле заявили о смерти Навального в колонии строгого режима. У Путина отреагировали на обвинения Запада.

После такого как стало известно о смерти Алексея Навального, во многих странах мира обвинили Кремль. Там считают именно Путина и его режим ответственными за гибель оппозиционера.

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Что сказал Песков

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль уже сказал о смерти Навального все, что нужно.

Высказывания лидеров западных государств, в которых они обвиняют Путина в убийстве Навального, он назвал "совершенно безумными и недопустимыми".

Нет заявления медиков, нет информации от судмедэкспертов, нет окончательной информации от ФСИН, нет никакой информации о причинах смерти. И следуют такие заявления. Очевидно, что они абсолютно безумные,

– подчеркнул Песков.

Напомним, что почти сразу, как провластные СМИ России, распространили сообщения о смерти Навального, Песков подтвердил их, а также добавил, что Путину об этом уже доложили. Он отметил, что "принимаются решения, которые должны быть приняты в такой ситуации".

В Госдуме начали "катить бочки" на США и ЕС

Между тем в самой России официальные чиновники прибегают к откровенно циничным заявлениям. Так, спикер российской Госдумы Володин публично сказал, что смерть Навального была выгодна Брюсселю и Вашингтону.

По его словам, за смертью оппозиционера якобы "стоят" Столтенберг, Шольц, Сунак и Зеленский.

Далее Володин выдал еще один бред. Он сказал, что Навальный якобы умер из-за западных санкций против России и тех, кто поддерживает Украину в войне.

Как отреагировали в мире на известие о смерти Навального: что известно

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС считает российский режим единственным ответственным за трагическую смерть Навального.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что обстоятельства смерти Навального должны быть расследованы.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что она расстроена из-за гибели россиянина. Эта трагедия, по ее словам, "мрачное напоминание о том, что такое Путин и его режим".

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что ответственность за смерть оппозиционера лежит исключительно на плечах Путина.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Навальный был жестоко убит Кремлем. Такое же мнение повторил и лидер Литвы Гитанас Науседа, и президент Украины Владимир Зеленский.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Навальный заплатил смертью за свое мужество вернуться в Россию.

В Госдепе США тоже считают виновным в смерти Навального Кремля. В ООН призывают к расследованию.