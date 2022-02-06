Мы вооружены до зубов, – Цимбалюк объяснил, грозит ли полномасштабное наступление России
СМИ активно продолжают распространять якобы план вторжения России в Украину. Однако паниковать не надо, ведь это не произойдет.
Сейчас страна-оккупант не будет нападать на наше государство. Об этом в эфире 24 канала сказал единственный украинский журналист, аккредитованный в России, Роман Цимбалюк.
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ВСУ имеют оружие
"Они сейчас не нападут. Почему? Потому что их обложили со всех сторон. Мы вооружены до зубов", – подчеркнул Цимбалюк.
Это ему подтвердили военные с линии фронта. Они отметили, что их там много, они имеют достаточно оружия, а страх у украинских защитников отсутствует.
Цимбалюк: Риски – не больше последних лет
Однако, как отметил журналист, нельзя отвечать на вопрос о том, нападет ли Россия, словом "нет". Стоит говорить: "Вероятнее всего, не нападет". Ведь от России можно ждать что угодно.
Это – российская забава: они воюют с США и НАТО, а стреляют в нас. Поэтому военные риски есть всегда, но они не больше и не меньше, чем были в последние годы.
Цимбалюк уверен, что армия Украины сильнее, чем вражеская. "Российские оккупанты будут "рыкать" на нас, вести деятельность дестабилизации, угрозы войны, как обычно", – добавил журналист.Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.
Полная трансляция Романа Цимбалюка: смотрите видео
Вооружение для Украины от союзников: что известно
- На фоне вероятной угрозы нападения России на Украину наши партнеры направляют военную и финансовую помощь. Вечером 5 февраля из Дании прибыл самолет "Мрия" с боеприпасами.
- От США наше государство получило уже несколько крупных поставок. Соединенные Штаты Америки доставили сотни тонн летального оружия.
- В начале февраля 2022 года Чехия сообщила, что готова передать Украине более 4 тысяч артиллерийских боеприпасов.
- Правительство Польши официально поддержало предоставление нашему государству переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun. По словам министра обороны Мариуша Блащака, это – самое современное польское оборудование.