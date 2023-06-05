Мы здесь единственная власть, – РДК записал видео из Новой Таволжанки в Белгородской области

Российские добровольцы продолжают "освобождать" свою родину от диктатуры Владимира Путина. Так, бойцы Русского добровольческого корпуса опубликовали видео из Новой Таволжанки в Белгородской области, заявив, что они "здесь единственная власть".

Кроме того, российские добровольцы отметили, что населенный пункт покинули все представители российских властей. Более того, они даже не подумали об эвакуации своего населения.

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РДК контролирует Новую Таволжанку в Белгородской области

Российские добровольцы выложили несколько видео, на которых заявляют, что их бойцы продолжают контролировать поселок Новая Таволжанка в Белгородской области. Таким образом они опровергли заявления оккупантов о возвращении населённого пункта обратно к путинской России.

РДК контролируют Новую Таволжанку: смотрите видео

Кроме этого, РДК также выложили другое видео, где заметили, что этот поселок не интересует ни региональные, ни федеральные власти. Поэтому на месте действуют именно они.

Единственную власть в заброшенном поселке городского типа представляют силы РДК,

– заявили добровольцы

Российские добровольцы продолжают "освобождать" Россию: смотрите видео

В заключение они отметили, что судьба России не волнует Кремль "за пределами Москвы". К тому же у местных властей давно уже нет никакого контроля над ситуацией в населенном пункте.

Оккупанты отреагировали на заявления РДК

Российские пропагандисты, как всегда, опровергают информацию об "освобождении" Новой Таволжанки Русским добровольческим корпусом. По их словам, они якобы смогли определить геолокацию места съемки видео и обнаружили, что РДК находятся в окрестностях поселка.



Пропагандисты якобы вычислили геолокацию РДК / Фото из российских телеграм-каналов

Они также добавили, что на этой улице "диверсанты" были и раньше, но смогли продвинуться на 350 метров дальше. Пропагандисты также утверждают, что не знают, когда снимали это видео.

Кроме этого, оккупанты опубликовали видео, где предлагали пожилой жительнице Новой Таволжанки уехать из населенного пункта, несмотря на это она совершенно не хотела этого делать. Сейчас точно неизвестно, насколько настоящим это видео и когда именно его сняли.

Пропагандисты "уговаривают" женщину уехать из Новой Таволжанки: смотрите видео

Женщина утверждает, что она "не хочет покидать дом, которій получил ее муж". К тому же она не хочет "бегать по углам", отыскивая жилье для себя. Однако в конце концов все же согласилась уехать после того, как населенный пункт якобы обстреляли.

Российские добровольцы освобождают Белгородскую область: что известно