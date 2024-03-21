Пришла весна – появились "подснежники": на аэродроме "Энгельс-2" снова появились нарисованные Ту

Российские нарисованные истребители Ту-95МС и Ту-160 снова заметны. На этот раз псевдосамолеты оккупантов появились из-под снега на аэродроме "Энгельс", что в Саратовской области России.

Оккупанты, вероятно, очень старались, ведь даже нарисовали "покрышки" в проекции сверху. Однако снег замял художественное творчество россиян и только, когда с приходом весны, – Ту начали виднеться.

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Что известно о псевдосамолетах Ту на аэродроме "Энгельс"

SINT-аналитик опубликовал снимки с аэродрома "Энгельс-2", сделанные утром в 8:14 20 марта 2024 года. Видно, что тогда на аэродроме стояли бомбардировщики: пять Ту-95МС и три Ту-160. Однако снимок имеет небольшое разрешение, поэтому там не видно, была ли вокруг какая-то активность.

Однако аналитик отметил, что он не фиксирует на снимке следов "хлопка", который был там в результате работы ГУР ночью на 20 марта.

Однако интересно, что россияне:

настоящие три Ту-160 и два Ту-95МС обложили покрышками. Вероятно, для "защиты" или из-за неисправности;

нарисовали четыре силуэта Ту-95МС и один – Ту-160, которые "разбросали" на разных местах стоянки реальных самолетов.

Однако россиян выдал снег – он начал таять и фейковые Ту начали появляться. Оказалось, что у россиян 9 настоящих самолетов и 5 фальшивых. В частности:

обведенный светло-синим квадратом сплошной линией Ил-76 – настоящий;

фиолетовые квадраты сплошной линией – это три настоящих Ту-95;

голубые квадраты со сплошной линией – это 5 настоящих Ту-160;

фиолетовый квадрат с пунктирной линией – это нарисованный Ту-95 ;

; голубыми квадратами и пунктирной линией – нарисованные четыре Ту-160.

У россиян после снега появились нарисованные Ту-160 и Ту-95 на аэродроме "Энгельс"

Россияне нарисовали самолеты на 9 аэродромах

Источникисообщили, что аэродром "Энгельс" в ночь на 20 марта атаковали наши дроны " Лютый ". По данным источников, это плановая работа украинской разведки . Известно, что поражение есть, однако последствия уточняют. " Энгельс " в почти 900 километрах от Харькова.