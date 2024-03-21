Пришла весна – появились "подснежники": на аэродроме "Энгельс-2" снова появились нарисованные Ту
Источник:MT_Anderson
Российские нарисованные истребители Ту-95МС и Ту-160 снова заметны. На этот раз псевдосамолеты оккупантов появились из-под снега на аэродроме "Энгельс", что в Саратовской области России.
Оккупанты, вероятно, очень старались, ведь даже нарисовали "покрышки" в проекции сверху. Однако снег замял художественное творчество россиян и только, когда с приходом весны, – Ту начали виднеться.
Смотрите также Дроны эффективнее санкций: могут ли удары по НПЗ заставить Россию прекратить войну?
Что известно о псевдосамолетах Ту на аэродроме "Энгельс"
SINT-аналитик опубликовал снимки с аэродрома "Энгельс-2", сделанные утром в 8:14 20 марта 2024 года. Видно, что тогда на аэродроме стояли бомбардировщики: пять Ту-95МС и три Ту-160. Однако снимок имеет небольшое разрешение, поэтому там не видно, была ли вокруг какая-то активность.
Однако аналитик отметил, что он не фиксирует на снимке следов "хлопка", который был там в результате работы ГУР ночью на 20 марта.
Однако интересно, что россияне:
- настоящие три Ту-160 и два Ту-95МС обложили покрышками. Вероятно, для "защиты" или из-за неисправности;
- нарисовали четыре силуэта Ту-95МС и один – Ту-160, которые "разбросали" на разных местах стоянки реальных самолетов.
Однако россиян выдал снег – он начал таять и фейковые Ту начали появляться. Оказалось, что у россиян 9 настоящих самолетов и 5 фальшивых. В частности:
- обведенный светло-синим квадратом сплошной линией Ил-76 – настоящий;
- фиолетовые квадраты сплошной линией – это три настоящих Ту-95;
- голубые квадраты со сплошной линией – это 5 настоящих Ту-160;
- фиолетовый квадрат с пунктирной линией – это нарисованный Ту-95;
- голубыми квадратами и пунктирной линией – нарисованные четыре Ту-160.
У россиян после снега появились нарисованные Ту-160 и Ту-95 на аэродроме "Энгельс"
Россияне нарисовали самолеты на 9 аэродромах
- Издание Defense Express написало, что оккупанты нарисовали фальшивые самолеты на 9 аэродромах: "Энгельс-2", "Миллерово", "Ейск", "Приморско-Ахтарск", "Крымск", "Моздок" и на трех аэродромах в Крыму.
- Такими поступками россияне, вероятно, пытаются усложнить подсчет и потери российских целей.
- Ведь фальшивые самолеты не имеют тени, да и выглядят не так, как настоящие. Поэтому на них никто не будет наводить дальнобойные дроны-камикадзе.