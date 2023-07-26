Дно Каховского водохранилища активно зарастает травой: в сети появилось видео

Уничтоженное россиянами Каховское водохранилище снова изменило свой облик. В частности, на территории, где раньше были воды Днепра, теперь растет трава.

Каховское водохранилище, которое было взорвано россиянами 6 июня 2023 года и которое планируют восстановить украинские власти, потеряло большую часть воды Там, где находился Днепр, теперь земля. И на ней быстро растет трава. Об этом сообщили в Укргидроэнерго.

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На видео заметно, как много зелени появилось там, где была пустота. Ранее в соцсетях появлялось фото высаженного картофеля на дне Каховского водохранилища.

Каховскую ГЭС отстроят

Правительство утвердило 18 июля 2023 года экспериментальный проект по восстановлению разрушенной гидроэлектростанции. Сначала проведут все необходимые экспертизы и подробно изучат повреждения, нанесенные станции россиянами. Проект продлится 2 года, но на строительство может уйти и 10. Стоимость восстановления Каховской ГЭС может достичь 1 миллиарда долларов.

В Укрэнерго отмечают, что восстановление Каховской станции решит сразу несколько проблем:

покроет дефицит воды в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях;

восстановит оросительную систему, питавшуюся из водохранилища;

обеспечит водой пруды охладителей Запорожской АЭС и обеспечит речное судоходство по Днепру.

Как указывают в ведомстве, сейчас глубина на месте Каховского водохранилища снизилась примерно на 14 метров. Восстановление ГЭС позволит поставлять воду в Крым после деоккупации и полноценно запустить ЗАЭС после деоккупации, ведь днепровская вода необходима для охлаждения ядерных реакторов.

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Что произошло после подрыва

Когда россияне взорвали дамбу, Днепр, ранее сдерживаемый, быстро разлился. Левый берег, который значительно ниже правого, несколько дней был под водой. Затопило многие населенные пункты, в частности Олешки и Голую Пристань, а россияне не давали украинским спасателям и волонтерам забрать людей и животных. Вся Украина собирала помощь для Херсона, отправляя деньги, еду, одежду.

Впоследствии вода ушла – и Каховское ГЭС рекордно обмелело. Там, где раньше было полноводие, остались только ручейки и озерца. В некоторых местах реку можно перейти пешком.

После того, как сошла вода, стало больше работы у работников ГСЧС и археологов: Днепр выносит мины Второй мировой, которые не разорвались. Также можно найти артефакты, раньше бывшие в толще вод. Кстати, это работа для историков, источниковедов, музейщиков – и полицейских, потому что активизировались черные археологи.

Подрыв Каховской ГЭС – это преступление и экоцид, ведь такой поступок россиян нарушил баланс в экосистеме. Погибли многие животные, исчезли некоторые виды рыбы, ил со дна понесло дальше в Черное море. Сельское хозяйство на плодородных землях Херсонской области под угрозой.