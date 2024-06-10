"Он улыбался и делал фото": на фронте погиб один из лучших фотографов ВСУ Арсен Федосенко
Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей. На фронте трагически погиб один из лучших фотографов Вооруженных Сил Украины – военный фотограф Арсен Федосенко.
Федосенко был известен своими фоторепортажами, которые он делал, рискуя жизнью. О его гибели стало известно из сообщений в социальных сетях.
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На войне погиб Арсен Федосенко
На фронте погиб военный фотограф Арсен Федосенко. Очень талантливый человек был. Мастер. И действительно светлый человек. К ВСУ присоединился весной 2022 года. Мы тогда с ним и познакомились,
– написал Борислав Береза.
Береза отметил, что в мае Федосенко вместе с группой журналистов ездил по линии фронта, делая репортажи о военнослужащих.
"Пересеклись на Запорожье в Белогорье. Это была наша крайняя позиция. Постоянные обстрелы. И он туда приехал. Не испугался. Как и всегда. Он улыбался и делал фото. На нуле", – рассказал мужчина.
Федосенко был известен своими фоторепортажами, которые он делал, рискуя жизнью.
Многие фотографии, которые вы видели в ленте Страткома – это его работы. Он показывал всем нам лица украинских героев в пикселе. Он был... Страшное слово "был". Россия убила его. КАБы. Мои соболезнования семье. Вечная память Герою. RIP,
– сообщил Береза.
Тарас Ищик также выразил соболезнования, отметив, что виделся с Арсеном на "Книжном Арсенале" и говорили о службе, но так и не успели сделать совместного фото.
"Погиб как Герой, потому что он им и был. Светлая память, Арсен, спасибо тебе за все, что мы сделали вместе", – подчеркнул он.
Арсен Федосенко / Фото Тараса Ищика
Роман Заяц рассказал, что Федосенко ушел из жизни, держа фотоаппарат в руках, работая на задании.
Редакция 24 Канала также выражает соболезнования всем родным, близким и знакомым украинского защитника.
Помочь семье погибшего можно по реквизитам карточки жены Арсена: 5457 0822 5628 6910.
Они отдали жизнь за Украину
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