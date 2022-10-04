Двое мужчин подорвались на минах возле Купянска: как прошли сутки в Харьковской области
Враг продолжает систематически обстреливать Харьковщину. После нескольких дней относительного затишья российские оккупанты снова атаковали Харьков.
Об этом 24 канала рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, после полуночи 4 октября захватчики нанесли 2 ракетных удара по областному центру.
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По предварительной информации, враг гнал по городу ракетами С-300.
Подробности ночного обстрела Харькова
Вражеские ракеты прилетели в Холодногорский и Новобаварский районы Харькова.
В одном из этих районов ракета попала в производственные площади. Там загорелся очень большой пожар площадью 600 квадратных метров. Спасатели долго не могли ее потушить,
– рассказала Черненко.
В результате другого ракетного удара под завалами здания обнаружили тело 64-летней женщины .
Оккупанты попали в больницу в Купянске
Также от вражеских обстрелов страдают Купянск и Купянский район Харьковщины. В частности, 3 октября оккупанты обстреляли центр города. Ракета попала в здание больницы .
В результате удара погиб врач-анестезиолог. Еще 2 медсестры получили ранения. Они находятся под наблюдением медиков,
– отметила журналистка.
Кроме того, оккупанты обстреляли Купянский район Харьковской области. По словам Черненко, в результате обстрелов за прошедшие сутки получили ранения 63-летний мужчина и 9-летняя девочка, которая находится в тяжелом состоянии.
Минная опасность в Купянском районе
В Купянском районе тоже очень остро стоит вопрос минной опасности. Как сообщила корреспондентка из Харькова, в районе двое мужчин подорвались на растяжке .
Очень важно понять, что опасно находиться там. Нельзя заходить в незнакомые места, тем более в леса. Также не стоит ходить в места, еще не проверившие саперы. Даже если это ваш дом, огород или приусадебный участок,
– подчеркнула Черненко.
Ситуация на границе с Россией
Ситуация на границе с Россией остается напряженной.
Уместнее называть это не по линии государственной границы, а по линии фронта. Россияне постоянно обстреливают позиции ВСУ и ближайшие населенные пункты к границе. оккупанты просто готовят, чтобы держать в постоянном напряжении наших военных,
– отметила журналистка.
В частности, речь идет о Купянщине, Дергачевщине и части Волчанского района. По словам Черненко, почти всех жителей оттуда уже эвакуировали. А россияне своими обстрелами просто уничтожают постройки в этих населенных пунктах.
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Ситуация в Харьковской области: последние новости
- ВСУ уволили поселок Боровая Харьковской области. Этот населенный пункт дольше всего находился под оккупацией российских захватчиков.
- После деоккупации город Изюм на Харьковщине возвращается к жизни . Однако на улицах до сих пор уничтожена техника врага, в помещениях – форма и даже документы кафиров.
- Людям на деоккупированной Харьковщине нужны продукты , средства гигиены, новые окна и крыши. За время оккупации они пережили ужас голода и постоянные обстрелы.