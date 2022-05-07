На Харьковщине украинские бойцы уничтожили технику оккупантов: внутри нашли награбленное

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать вражескую технику. В частности, в Харьковской области украинские бойцы разбили целую колонну танков оккупантов.

Два танка врага – уцелели, поэтому они стали трофеями украинских защитников. В управлении стратегических коммуникаций ВСУ поделились видео с места событий в Харьковской области.

Важно Оккупанты на Харьковщине взорвали три моста из-за контрнаступления ВСУ

На опубликованных кадрах видны сразу несколько разрушенных и сгоревших танков российских захватчиков. Кроме того, как рассказал автор видео – украинский военный – 2 единицы тяжелой техники врага уничтожили полностью, еще один танк – остался без башни.

Украинские военные уничтожают оккупантов на Харьковщине: смотрите видео

В танках нашли награбленное оккупантами

Также в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных Сил показали видео, где украинские защитники осмотрели технику врага изнутри. Там они обнаружили награбленное оккупантами на территории Украины.

Украинские военнослужащие нашли, в частности, черную сумочку и мужские часы.

В Харьковской области продолжается "Украинское сафари 2.0". Верьте в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим!

– подписали видео в управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Отметим, мэр Харькова Игорь Терехов предупредил о возможных провокациях врага на 9 мая. Он призвал жителей города не посещать в этот день Мемориал – российские захватчики могут его обстрелять.

Вооруженные Силы Украины нашли награбленное оккупантами в танках: смотрите видео 18+

ВСУ дают отпор врагу на Харьковщине: последние новости

Интересно – Разведка показала, как произошло освобождение села на Харьковщине: смотрите видео