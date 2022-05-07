На Харьковщине украинские бойцы уничтожили технику оккупантов: внутри нашли награбленное
Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать вражескую технику. В частности, в Харьковской области украинские бойцы разбили целую колонну танков оккупантов.
Два танка врага – уцелели, поэтому они стали трофеями украинских защитников. В управлении стратегических коммуникаций ВСУ поделились видео с места событий в Харьковской области.
Важно Оккупанты на Харьковщине взорвали три моста из-за контрнаступления ВСУ
На опубликованных кадрах видны сразу несколько разрушенных и сгоревших танков российских захватчиков. Кроме того, как рассказал автор видео – украинский военный – 2 единицы тяжелой техники врага уничтожили полностью, еще один танк – остался без башни.
Украинские военные уничтожают оккупантов на Харьковщине: смотрите видео
В танках нашли награбленное оккупантами
Также в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных Сил показали видео, где украинские защитники осмотрели технику врага изнутри. Там они обнаружили награбленное оккупантами на территории Украины.
Украинские военнослужащие нашли, в частности, черную сумочку и мужские часы.
В Харьковской области продолжается "Украинское сафари 2.0". Верьте в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим!
– подписали видео в управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
Отметим, мэр Харькова Игорь Терехов предупредил о возможных провокациях врага на 9 мая. Он призвал жителей города не посещать в этот день Мемориал – российские захватчики могут его обстрелять.
Вооруженные Силы Украины нашли награбленное оккупантами в танках: смотрите видео 18+
ВСУ дают отпор врагу на Харьковщине: последние новости
- Российские захватчики хотят присоединить Харьковскую область к Белгородской области. Для этого россияне начали собирать подписи за соответствующий "референдум".
- Вооруженные Силы Украины продолжают выбивать российских захватчиков с украинской территории. К примеру, контроль удалось возобновить еще над шестью селами в Харьковской области.
- Речь идет об освобожденных Александровке, Федоровке, Украинке, Шестаково, Перемоге, а также части села Черкасские Тишки.
- Оккупанты также провалили атаку Новой Дмитровки на Харьковщине, а также им не удалось достичь результатов в Рубежном и Воеводке Луганской области.
- Российские захватчики в Харьковской области в упор обстреляли колонну автомобилей. В результате вражеской атаки четыре человека сгорели заживо.
- Также оккупанты обстреляли музей Сковороды под Харьковом. Здание XVIII века, в котором недавно провели реставрацию, российские захватчики буквально разрушили.
- Впрочем, успешное наступление ВСУ сильно деморализует оккупантов. Так, в одном из перехваченных разговоров, оккупант жаловался матери о ситуации на фронте.
- Кроме того, сотрудники СБУ не только обнаружили, но и взяли в плен 11 снайперов из России. Они обстреливали позиции наших военных.
Интересно – Разведка показала, как произошло освобождение села на Харьковщине: смотрите видео