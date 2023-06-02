Чтобы не двигались по дельте Днепра: видео филигранного уничтожения россиян на Херсонском направлении

Силы специальных операций показали видео, как наши военные успешно атакуют оккупантов с помощью ударного беспилотного авиационного комплекса. Страдают у врагов не только личный состав, но и надводные транспортные средства.

Наши военные бьют по тому транспорту, которым российские группы передвигаются по дельте Днепра. С 24 февраля 2022 года украинские военные уничтожили 18 кораблей и катеров оккупантов.

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Филигранное уничтожение русских оккупантов на Херсонском направлении. Там для поражения враждебных целей воины ССО используют ударный беспилотный авиационный комплекс. Работа одного из таких БПАКов и зафиксирована на видео,

– объяснили в Силах специальных операций.

Военные уточнили, что цель таких ударов – не только поразить месторасположение противника, но и нанести вред его логистике.

"Именно поэтому под ударом БпЛА и надводные транспортные средства, по которым вражеские группы передвигаются по дельте Днепра", – рассказали военные.

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