В Ивано-Франковской области были слышны звуки взрывов: перед этим там объявили тревогу

В Ивано-Франковской области утром 24 марта слышали мощные взрывы. Перед этим в области объявили тревогу из-за угрозы баллистики и МиГ-31К в небе в России.

В частности, существовала угроза пусков баллистических ракет и "Кинжалов". 24 Канал призывает жителей Прикарпатья находиться в укрытиях, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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На Прикарпатье слышали взрывы

Воздушную тревогу в Ивано-Франковской области объявили в 9 часов 30 минут. Тогда Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики, а впоследствии о поднятии в небо в России носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Внимание! В воздухе 4 МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!

– написали военные.

Около 9 часов 48 минут в Ивано-Франковской области услышали мощные взрывы. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.

"В Ивано-Франковской области были слышны звуки взрывов", – отметили журналисты.

Уже в 9 часов 57 минут по всем областям, включая Прикарпатье, прозвучали отбои воздушной тревоги. Сейчас детали вражеской атаки в областной военной администрации не сообщали.

До этого враг массированно атаковал Украину

Вечером 23 марта и ночью 24 марта российские захватчики нанесли массированный удар по Украине как беспилотными летательными аппаратами типа "Шахед", так и крылатыми ракетами, которые запустили с дальней авиации. Поэтому во всех областях нашего государства раздавался сигнал воздушной тревоги.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что во время обстрела враг применил 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 с 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС, а также 28 дронов-камикадзе типа "Шахед". Всего наши силы ПВО сбили 18 крылатых ракет и 25 ударных БПЛА.

Стоит отметить, что на этот раз больше всего от вражеской атаки пострадала Львовская область. По словам мэра Львова Андрея Садового, Россия имела цель атаковать объекты критической инфраструктуры региона. В конце концов на одном из объектов критической инфраструктуры в области вспыхнул пожар. Там сейчас работают пожарные.